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Предполагаемая наследница заявила права на проданную на аукционе картину Климта

Предполагаемая наследница заявила права на проданную на аукционе картину Климта
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Женщина, которая заявила, что является единственной наследницей работы Густава Климта "Портрет фройляйн Лизер", подала иск о реституции, сообщает Art News.

Картина, которая долгое время считалась утерянной, была продана на небольшом аукционе в Австрии в 2024 году за 37,5 млн долларов. Однако покупатель из Гонконга отозвал свое предложение после окончания торгов.

Спор ведется за картину "Портрет фройляйн Лизер", над которой Климт работал вплоть до своей кончины в 1918 году. На нем изображена Маргарете, представительница семьи промышленников Лизеров, которые после прихода нацистов к власти попали в заключение из-за еврейского происхождения, а все их имущество конфисковано.

Американка Патрисия Джей Лихи заявляет, что является единственной праправнучкой Адольфа Лизера, отца Маргарете, и единственной правнучкой Ганса, брата Маргарете.

Судьба картины была не известна на протяжении почти целого века. Предполагалось, что ею завладели нацисты в 1938 году или позднее. Истец настаивает, что аукционный дом выставил произведение на торги, не уточнив его происхождение.

Сам аукционный дом Im Kinsky настаивает, что все законные наследники были оповещены о торгах, было найдено честное и соответствующее закону решение в соответствии с Вашингтонскими принципами - так называемой "частной реституции". По данным аукционного дома, семья в Австрии получила в свое распоряжение портрет в 1960-е, затем Ева Роппер купила его в 2022 году и передала в Im Kinsky для продажи. Аукционный дом также заявляет, что новые исследования предполагают, что на картине могли быть изображены кузины Маргерете - Хелена или Анни.

Лихи же заявляет, что не Kinsky не консультировался с мировыми экспертами по Климту. Кроме того, никто не связался с ней, а она опротестовала продажу еще до старта торгов. По ее словам, она получила угрозы, что против нее самой подадут иск, если она будет препятствовать продаже картины. Якобы угрозы исходили от юридической фирмы, представляющей других наследников.

Предполагаемая наследница подчеркивает, что картина была продана по заниженной стоимости. Для сравнения, "Портрет Элизабет Ледерер" Климта был продан на аукционе Sotheby's за $236,4 млн. Она отмечает, что портрет продали на небольшом аукционе в Австрии, а не на Christie"s или Sotheby"s, поскольку там лоты проверяются намного серьезнее. Кроме того, австрийские законы, касающиеся конфискованного нацистами имущества, не такие строгие.

Как следует из иска Лихи, покупатель пытался подписать соглашение со всеми предполагаемыми заявителями права на картину, а когда этого сделать не удалось, в итоге отозвал свою ставку. Истица утверждает, что полотно все еще находится в распоряжении аукционного дома, который перестал отвечать на запросы.

Австрия Густав Климт Im Kinsky
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