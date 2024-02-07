Киностудия им. Горького снимет сериал по книге Чуковского "От двух до пяти"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Киностудия имени Горького приступила к работе по созданию сериала по мотивам книги Корнея Чуковского "От двух до пяти", сообщили в пресс-службе киностудии.

"Это будет первый за очень долгое время игровой проект сразу с тремя детьми младше шести лет в главных ролях", - сообщила генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк, слова которой привели в пресс-службе.

Она напомнила, что со дня публикации "От двух до пяти" прошло почти сто лет, "но книга никогда не утратит актуальности".

"Дети продолжают придумывать уморительные фразы, подражая родителям, ставят их в неловкое положение, удивляют самыми невероятными "почему". Наша адаптация покажет, как живой детский язык может повлиять на жизнь современной семьи", – добавила Бланк.

В пресс-службе уточнили, что в Москве завершились съемки пилотного эпизода. Планируется, что сериал "От двух до пяти" будет состоять из эпизодов хронометражем около 20 минут. Каждая серия будет посвящена определенной теме. Помимо ситуаций и фраз, характерных для современной жизни, авторы включат в сериал множество прямых цитат и отсылок к книге.