В Москве на Рязанском расширят площадку Киностудии Горького

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Власти Москвы недавно решили передать территорию на Рязанском проспекте Киностудии имени Горького, мэр города Сергей Собянин заявил, что это будет одна из крупнейших киноплощадок в России.

"Московский кинокластер будет одним из самых сильнейших не только в России, это естественно, но и в мире (...) Сегодня уже 20 тысяч квадратных метров (на площадке Киностудии имени Горького на Рязанском проспекте) отданы под креативные индустрии, и в основном это, конечно, для индустрии кино. Ближайшие год-два объем этих студий увеличится в три раза, и это будет одна из крупнейших площадок, студийных площадок, не только Москвы, но и России (...) Мы решили под бренд студии Горького отдать и эту площадку, это будет студия Горького на Рязанском проспекте", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что несколько лет назад доля российского кино в прокате была 23%, сегодня же почти 75%. Москву он назвал основной площадкой для съемки отечественного кино, 80% его материала снимается в столице.

Также Собянин в ходе посещения площадки вручил награды деятелям отечественной киностудии. Почетные грамоты правительства Москвы и благодарности среди прочих получили Сергей Сельянов, Константин Эрнст, Тина Канделаки и Федор Бондарчук.

Как сообщается в материалах мэрии, в результате реорганизации территории бывшего ВНИИМЕТМАШ создается многофункциональная городская площадка Киностудии имени Горького на Рязанском проспекте, предназначенная для реализации проектов в сфере креативных индустрий - кинопроизводства, моды, дизайна, музыки, IT и инновационных технологий. Она будет отвечать требованиям современного кинозавода полного цикла: от написания сценария до выпуска готовой продукции.

Новая площадка будет интегрирована в общественное пространство Москвы. Работы по реконструкции ведутся параллельно со съемками кино в уже готовых к работе павильонах. С начала работы площадки здесь снято 37 проектов. В перспективе общая площадь объектов инфраструктуры новой площадки Киностудии Горького превысит 349 тысяч квадратных метров, включая современные павильоны, съемочные комплексы с интерьерными декорациями, XR-павильоны для съемок дополненной реальности, современные офисы и коворкинг для съемочных групп, студии продакшн-компаний, звукозаписи и компьютерной графики, просмотровый зал, мастерские декораций и другое.

Сейчас на Рязанском проспекте уже работают четыре съемочных павильона, два XR-павильона с возможностью съемки на LED экранах с технологией расширенной реальностии один тематический павильон "Полиция".

В скором времени откроются павильон для свободной застройки, павильон с циклорамой и два павильона с постоянными интерьерными декорациями больницы и квартиры.

Киностудия Горького была передана в собственность Москвы в 2023 году. Программа развития Киностудии охватывает три площадки. Это ее историческая территория на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде, а также новая площадка на Рязанском проспекте.