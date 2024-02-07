Исторический музей в 2023 году вернулся к допандемийной посещаемости

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В 2023 году Государственный исторический музей посетили более 1,3 млн человек, музей вернулся к допандемийным показателям, сообщил на пресс-конференции генеральный директор ГИМа Алексей Левыкин.

"Мы вышли на допандемийный уровень по посещаемости. Это с учетом того, что до сих пор еще поток иностранных туристов, которые приезжают в нашу страну, не восстановился. А это означает, что мы имеем достаточно хорошие возможности для последующего роста", - сказал он.

К 2022 году количество посетителей музея увеличилось на 300 тысяч.

По программе "Пушкинская карта" за год было куплено 36 тысяч билетов.