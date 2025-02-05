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В Историческом музее в Москве откроется экспозиция старинных экипажей

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Государственный исторический музей откроет в Москве экспозицию памятников экипажного дела XVIII-XIX веков, среди экспонатов - коляска Павла I, карета детей Александра II и парадная карета семьи графа Матюшкина.

"В число важнейших предметов, формирующих экспозицию Государственного Исторического музея по истории Российской империи, входят три уникальных экипажа: коляска Павла I, карета детей Александра II и парадная карета семьи графа Матюшкина. Они имеют важное историко-культурное значение как памятники искусства экипажного дела России. После реставрационных работ, которые проводились в разные периоды с 2003 по 2014 год, объекты находились в открытом хранении, что негативно сказывалось на их сохранности", - сообщили в пресс-службе ГИМа.

Теперь в музее появилась единая экспозиционная локация с памятниками искусства экипажного дела - "Каретный дворик". Специалисты создали профессиональные, предохранительные конструкции в виде навесов, которые защищают экспонаты и позволяют не нарушать аутентичное пространство исторических интерьеров Исторического музея. Дополнительно в обновленном пространстве установлен мультимедийный монитор, на котором транслируются обнаруженные в ходе исследовательской работы сведения о ценных артефактах, демонстрируются их конструктивные и декоративные элементы.

В экспозицию произведений экипажного искусства музея войдут коляска российского императора Павла I и его супруги императрицы Марии Федоровны. Экипаж предназначался для частных выездов в пригородных владениях царской семьи. Он был создан в Петербурге в 1800 году и выполнен из дорогостоящих материалов с использованием серебра и бронзы. В наружной обивке использована кожа, а во внутренней - атлас с узорной вышивкой шелком и золотыми нитями. В 2003-2006 годах проводилась комплексная научная реставрация кареты, позволившая привести ее в экспозиционное состояние.

Карета детей цесаревича Александра Николаевича и его первой супруги Марии Александровны была создана к пятилетию старшей дочери Александра II, великой княжны Александры. В 2010-2014 годах проводилась научная реставрация памятника.

Парадная карета Berline семьи графов Матюшкиных, а позднее дворян Стрешневых, имевших давнее родство с царствующей династией Романовых, была создана французскими мастерами в первой половине 1760-х годов. В ее декоре использована техника золочения корпуса и художественная бронза. В 2003-2006 годах проводилась комплексная научная реставрация кареты.

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