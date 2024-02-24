"Золотого медведя" 74-го Берлинале вручили документальному фильму "Дагомея"

Победительница 74-го Бердинале режиссер и актриса Мати Диоп Фото: Monika Skolimowska/picture alliance via Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Обладателем главного приза 74-го Берлинского кинофестиваля - "Золотой медведь" за лучший фильм стала документальная картина "Дагомея" французско-сенегальского режиссера и актрисы Мати Диоп.

Церемония награждения прошла во дворце Берлинале (Berlinale Palast) в субботу вечером.

Фильм рассказывает о судьбе королевских сокровищ Африканского королевства Дагомея, принадлежавших правителям Бенина и вывезенных в Европу, часть из которых в 2021 году вернулась на родину.

В 2019 году другой фильм Диоп - "Атлантика" - был отобран в основную конкурсную программу Каннского фестиваля и получил Гран-при жюри Канн.

Гран-при жюри (и "Серебряного медведя") Белинале вручили южнокорейскому режиссеру, обладателю трёх "Серебряных медведей) в 2020-2022 годах Хону Сан-су за фильм "Нужды путешественника" южнокорейского режиссера.

"Серебряного медведя" жюри фестиваля, то есть третье место конкурса, присудили картине "Империя" французского режиссера Брюно Дюмона.

За лучшую режиссерскую работу статуэтку "Серебряного медведя" вручили доминиканцу Нельсону Карло де лос Сантос Ариасу за фильм "Пепе".

За лучшую мужскую роль "Серебряный медведь" был вручен Себастьяну Стэну за его работу в "Другом человеке" (А Different Man) американского режиссера Аарона Шимберга.

За лучшую роль второго плана "Серебряного медведя" вручили британской актрисе Эмили Уотсон, сыгравшей в ирландско-бельгийской ленте "Такие мелочи" Тима Милантса с Килианом Мёрфи в главной роли.

За выдающиеся достижения в области киноискусства "Серебряного медведя" удостоился австрийский оператор Мартин Гшлахт за работу над фильмом "Дьявольская баня", участнику основной программы.

"Серебряный медведь" за лучший сценарий вручили немецкому режиссеру Маттиасу Гласнеру за фильм "Смерть".

20 февраля во дворце Берлинале прошла торжественная церемония вручения почётного "Золотого медведя" за жизненные достижения режиссеру Мартину Скорсезе. Приз вручал режиссер Вим Вендерс.

В этом сезоне в основную программу конкурса вошли 20 картин, среди которых два дебютных полнометражных фильма, а также два документальных, в том числе фильмы из Италии, Германии, Франции, США, Южной Кореи. Всего на фестивале показали работы из 30 стран, среди которых 19 мировых премьер.

Параллельные программы

"Золотой медведь" в конкурсе короткометражек (Berlinale Shorts) достался аргентинцу Франциско Лезама за работу "Странный поворот", а "Серебряный медведь" - работе "Остатки жаркого дня" китайского режиссера Чжан Вэньцянь.

Лучшим в конкурсе документальных фильмов (Berlinale Documentary Award) был назван палестинско-норвежский фильм "Нет другой земли" (No other Land) Базеля Адры, Хамдана Баллала, Юваля Абрахама и Рэйчел Сзор, который также получил приз зрительских симпатий в программе "Панорама.

Специальные призы жюри конкурса "Встречи" (Encounters) вручены фильмам "Великий зевок истории" Алияра Расти и "Дождь должен идти" Цю Яна. Лучшим режиссером в этой категории названа Джулиана Рохас из Бразилии за фильм "Город; Деревня" (Cidade;Campo). Лучшим фильмом этого конкурса стала картина "Прямое действие" (Direct action) Гийома Кайо и Бена Рассела.

Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией, проводится с 1951 года. Главный приз кинофестиваля - "Золотой медведь". В 2024 году фестиваль проходит с 15 по 25 февраля.

С 1 апреля директором Берлинале станет бывший худрук Лондонского кинофестиваля Триша Таттл, которая сменит на этом посту тандем художественного руководителя Карло Шатриана и исполнительного директора Мариетте Риссенбек, возглавлявших смотр с 2020 года.