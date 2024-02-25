Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 февраля

Лидеры G7 пообещали сокращать доходы РФ от энергоресурсов, Трамп заявил о победе на праймериз в Южной Каролине, "Дагомея" стала обладателем "Золотого медведя"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Страны G7 продолжат принимать меры по сокращению доходов РФ от энергоресурсов. В частности, главы входящих в "семерку" государств пообещали и дальше реагировать на нарушения ценового потолка, включая дополнительные санкции за транспортировку российской нефти "обманными методами".

- Дональд Трамп объявил себя победителем на праймериз в Южной Каролине. По предварительным итогам, бывший американский президент набирает 58,7% голосов, его единственный соперник - экс-постпред США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли - 40,7%.

- США и Великобритания нанесли удары по 18 объектам йеменских хуситов. Целями "высокоточных ударов" стали склады оружия и ракетной техники, беспилотники, системы противовоздушной обороны, радары и вертолеты, сообщает Пентагон.

- "Золотого медведя" 74-го Берлинале получил фильм "Дагомея". Документальная лента французско-сенегальского режиссера и актрисы Мати Диоп рассказывает о судьбе сокровищ африканского королевства Дагомея, принадлежавших правителям Бенина и вывезенных в Европу, часть из которых в 2021 году вернулась на родину.