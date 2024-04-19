Михалков предложил разрешать фильмы уехавших режиссеров с учетом их отношения к стране

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Режиссер, глава Союза кинематографистов России Никита Михалков считает, что прокатное удостоверение фильмам, снятым режиссерами, уехавшими из страны, нужно выдавать с учетом их отношения и реакции на происходящие в России события.

"Стоит ли давать разрешительные (прокатные - ИФ) удостоверение картинам, которые сняты людьми, бросившими страну и ее хающими, обливающим гранью - я думаю нет. Но есть люди, которые могли снять картину и уехать, и оставаться в своей профессии, просто уехав из страны, но в этом нет ничего особенного. Ведь важно же почему человек уехал. И как он реагирует на происходящее в его стране, когда он ее оставил", - сказал Михалков на брифинге.

Говоря об уехавших артистах, Михалков напомнил, что в 1922 году из страны на философских пароходах были высланы из страны "величайшие умы и таланты" и, если бы их не выслали, не было бы этой великой эмигрантской культуры, которая выпукло показала страну - ту, которую они потеряли".

"Эти люди, о которых вы спрашиваете, и они уехали сами, они уехали из страны, где их любили, где им платили большие деньги (…) Если первые уехавшие, высланные из страны, воспитали страну, то существование этих людей оно определяется только тем, как эту, из которой они сами уехали, хаять. Но на нелюбви ничего построить нельзя", - добавил режиссёр.