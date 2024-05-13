"Вызов", "Праведник" и "Снегирь" претендуют на звание лучшего фильма "Ники"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Фильмы "Вызов" Клима Шипенко, "Праведник" Александра Урсуляка и "Снегирь" Бориса Хлебникова стали номинантами Национальной кинематографической премии "Ника" в категории "Лучший игровой фильм", сообщили организаторы премии.

Согласно сообщению на сайте премии, на звание "Лучший игровой фильм" за 2022-2023 годы претендуют 6 картин, среди которых также фильмы "1993" Александра Велединского, "За нас с Вами" Андрея Смирнова, "Чувства Анны" Анны Меликян.

Лауреатом премии в категории "Лучшая режиссерская работа" может стать Велединский ("1993"), Смирнов ("За нас с вами"), Урсуляк ("Праведник") и Хлебников ("Снегирь"). В категории "Лучшая сценарная работа" представлены также Велединский и Смирнов, а также Геннадий Островский ("Праведник") и Сергей Ильин и Игорь Рыбин ("Страсти по Матвею").

На награду в номинации "Лучшая мужская роль" претендуют Юра Борисов ("Кентавр"), Александр Робак ("Снегирь"), Андрей Смоляков ("ЗА нас с вами") и Александр Яценко ("Праведник"). В аналогичной женской номинации представлены Екатерина Вилкова ("1993"), Анна Михалкова "Чувства Анны"), Юлия Пересильд "Вызов") и Юлия Снигирь ("За нас с вами").

Претендентами на награду в категории "Лучший актер второго плана" представлены Сергей Пускепалис (посмертно) за роль в фильме "Сердце Пармы", Сергей Маковецкий ("Праведник"), Тимофей Трибунцев ("Снегирь") и Леонид Ярмольник ("За нас с вами").

Награду за лучшую женскую роль второго плана могут вручить Елене Валюшкиной ("Последний богатырь: посланник тьмы"), Юлия Витрук ("Праведник"), Ольга Лапшина ("Огород") и Ирина Розанова ("За нас с вами").

Лучшим неигровым фильмом может стать работа "Андрей Тарковский. Невозвращение ветра" Анастасии Крапивиной, "Балабанов. Колокольня. Реквием" Любови Аркус, "Выход" Максима и Евгении Арбугаевых или "Киноязык эпохи: Марлен Хуциев" Андрея Истратова.

Лучшим анимационным фильмом может стать "Белый-белый день" Василия Чиркова, "Спать хочется" Игоря Волошина, "Хармс" Светланы Андриановой или "Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков" Ирины Евтеевой.