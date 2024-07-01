"Праведник" Урсуляка стал обладателем "Ники" как лучший игровой фильм

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Фильм "Праведник" режиссера Сергея Урсуляка стал обладателем награды национальной кинематографической премии "Ника" в категории "Лучший игровой фильм", передает корреспондент "Интерфакса".

Церемония вручения наград за 2022 и 2023 год прошла в понедельник в театре "Маска".

"Сегодня эта "Ника", мне кажется, имеет еще новое значение, потому что мы пытаемся не потерять связь времен, которая очень хрупкая и часто прерывается, как заметил Уильям Шекспир. И в этом смысле, это очень важно, что мы сейчас особое внимание уделяем тому, чтобы молодые новые таланты, которые приходят в кинематограф, чему-то учатся, чему-то не учатся. Но, во всяком случае, чтобы они понимали, что такое наше премия", - сказал в начале церемонии президент Российской Академии кинематографических искусств Андрей Кончаловский.

Всего претендентами на награду в номинации "Лучший игровой фильм" национальной кинематографической премии "Ника" были шесть картин. Помимо "Праведника", на награду претендовали фильмы "Вызов" Клима Шипенко, "Снегирь" Бориса Хлебникова, "1993" Александра Велединского, "За нас с вами" Андрея Смирнова и "Чувства Анны" Анны Меликян.

Лауреаты премии

Также Урсуляк стал лауреатом премии в категории "Лучшая режиссерская работа".

За лучший сценарий отмечен Андрей Смирнов за фильм "За нас с вами".

Актер Александр Яценко стал обладателем "Ники" в номинации "Лучшая мужская роль" за фильм "Праведник". В аналогичной женской номинации награды удостоены сразу две актрисы: Юлия Пересильд за фильм "Вызов" Клима Шипенко и Юлия Снигирь за фильм "За нас с вами".

Лучшими актерами второго плана стали Ирина Розанова за фильм "За нас с вами" и Сергей Пускепалис, посмертно отмеченный за роль в фильме "Сердце Пармы".

Специальный приз Академии за достижения в телевизионном кинематографе достался сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова.

Лучшим неигровым фильмом стала работа "Балабанов. Колокольня. Реквием" Любови Аркус, продюсером которой выступил Сергей Сельянов.

Лучшим анимационным фильмом стала картина "Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков" Ирины Евтеевой.

"Открытием года" стал Макар Хлебников за исполнение роли второго плана фильме "Снегирь".

В номинации "Лучшая музыка к фильму" наградой посмертно отмечен Эдуард Артемьев за фильм "Нюрнберг".

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.