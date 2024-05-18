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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:46

Худрук РАМТ Бородин госпитализирован

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин госпитализирован в Москве, но он остается на связи с театром, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе РАМТ.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бородина экстренно госпитализировали с пневмонией, он под наблюдением врачей.

Бородин - российский театральный режиссёр, театральный педагог, профессор, художественный руководитель Российского академического молодёжного театра. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР им. Станиславского и премии президента РФ.

С 1973 г. по 1980 г. являлся главным режиссёром Кировского ТЮЗа. С 1980 года является главным режиссёром, а с 1989 года - художественным руководителем Центрального детского театра, ныне - Российского академического молодёжного театра.

РАМТ Алексей Бородин Российский академический молодежный театр
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