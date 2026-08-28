Директором РАМТа стал выпускник ГИТИСа Кирилл Рыбкин

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Выпускник продюсерского факультета ГИТИСа Кирилл Рыбкин назначен директором Российского академического молодежного театра (РАМТ), сообщили в пресс-службе ГИТИСа.

Рыбкин служит в театре уже 20 лет.

"Сначала он занимал должность администратора театра, а на протяжении последних 11 лет был заместителем директора по работе со зрителями: руководил экспериментальным центром по работе со зрителями, отделом творческих проектов, администраторской службой, билетными кассами, отделом по связям с общественностью, хозяйственным отделом и канцелярией", - сказано в сообщении.