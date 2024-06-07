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Несколько тысяч "Пушкинских карт" заблокировали из-за нарушений правил программы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - За нарушения правил программы "Пушкинская карта" были заблокированы несколько тысяч пользователей, сообщила "Интерфаксу" министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Это несколько тысяч человек, (…) достаточно ощутимое число людей, которые были наказаны и на целый год лишились возможности пользоваться Пушкинской картой. Мы не наказываем навсегда, потому что мы понимаем: кто не ошибался в 14 лет, кто не делал глупостей в 16 лет"", - сказала Любимова в интервью агентству "Интерфакс" на полях Петербургского международного экономического форума.

Она отметила, что перед блокировкой участникам программы неоднократно напоминали о соблюдении правил.

"Мы обращались официально, мы информировали благодаря нашим коллегам из Минцифры индивидуально. Но в какой-то момент любые формы предупреждений перестают работать, если за ними не последуют меры", - добавила министр.

В августе в Минкультуры РФ сообщали, что карты программы "Пушкинская карта" будут блокироваться до конца календарного года при любом однократном нарушении правил программы, а при нарушении правил три раза участник из программы будет исключен.

Ольга Любимова Пушкинская карта Минкультуры Петербург
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