Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

По "Пушкинской карте" с начала ее запуска куплены билеты на 37 млрд рублей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - С момента запуска программы "Пушкинская карта" по ней было приобретено 77 млн билетов на сумму 37 млрд рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России" в Национальном центре "Россия".

"Пушкинская карта", программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет, была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.

По данным Голиковой, молодежь активно использует карту для покупки билетов в кино. Всего "Пушкинскую карту" оформили 11 млн человек, что составляет 80% от аудитории, которая может активировать карту.

Вице-премьер сообщила, что "Пушкинскую карту" могут расширить на другие направления.

"У нас есть поручение главы государства по поводу того, чтобы мы подумали как расширить "Пушкинскую карту". (...) У нас есть несколько предложений, которые мы рассматриваем. Будем стараться, в первую очередь, двигаться в направлении вовлечения как можно большего количества наших учреждений культуры в использование этого инструмента", - сказала она.

Пушкинская карта Татьяна Голикова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Россельхознадзора призвал перекрыть все лазейки для фальсификата

Москва желает не перемирия на Украине, а мира после выполнения всех условий

Москва желает не перемирия на Украине, а мира после выполнения всех условий
Военная операция на Украине

Российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины

В России в 2024 г. зафиксировано в два раза больше фактов фиктивной регистрации

В России в 2024 г. зафиксировано в два раза больше фактов фиктивной регистрации
Военная операция на Украине

Группировка войск "Восток" за месяц освободила семь населенных пунктов

Доходы иноагентов от продажи имущества в РФ предложили зачислять на спецсчет

Доходы иноагентов от продажи имущества в РФ предложили зачислять на спецсчет
Военная операция на Украине

За ночь над четырьмя регионами России сбили 13 беспилотников

Сервис быстрого перевода бумаг готов к работе, семь брокеров в процессе подключения

Сервис быстрого перевода бумаг готов к работе, семь брокеров в процессе подключения

Кокаиновый контрабандист экстрадирован из Колумбии в Россию

Кокаиновый контрабандист экстрадирован из Колумбии в Россию

В МИД РФ пообещали помочь россиянам, которые захотят выехать из Сирии

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5548 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2054 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ20 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии93 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });