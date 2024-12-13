По "Пушкинской карте" с начала ее запуска куплены билеты на 37 млрд рублей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - С момента запуска программы "Пушкинская карта" по ней было приобретено 77 млн билетов на сумму 37 млрд рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России" в Национальном центре "Россия".

"Пушкинская карта", программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет, была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.

По данным Голиковой, молодежь активно использует карту для покупки билетов в кино. Всего "Пушкинскую карту" оформили 11 млн человек, что составляет 80% от аудитории, которая может активировать карту.

Вице-премьер сообщила, что "Пушкинскую карту" могут расширить на другие направления.

"У нас есть поручение главы государства по поводу того, чтобы мы подумали как расширить "Пушкинскую карту". (...) У нас есть несколько предложений, которые мы рассматриваем. Будем стараться, в первую очередь, двигаться в направлении вовлечения как можно большего количества наших учреждений культуры в использование этого инструмента", - сказала она.