Поиск

Актер Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Канадский актер и продюсер Дональд Сазерленд, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Голодные игры", скончался на 89-м году жизни, сообщил в четверг его сын Кифер Сазерленд.

"С болью в сердце сообщаю, что мой отец, Дональд Сазерленд, ушел из жизни", - написал сын актера в соцсети X. "Он любил то, что делал, и делал то, что любил, о большем и мечтать нельзя", - добавил Сазерленд.

О причине смерти актера не сообщается.

Дональд Сазерленд родился 17 июля 1935 года в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады. В юности Сазерленд хотел стать инженером, однако всегда тяготел к актерской деятельности. Так, он получил два диплома: по инженерии и актерскому мастерству.

Слава пришла к актеру благодаря американской черной комедии "Военно-полевой госпиталь" режиссера Роберта Олтмена. Фильмография Сазерленда насчитывает более 100 картин, к наиболее известным относятся "Гордость и предубеждение" 2005 года, в котором Сазерленд сыграл мистера Беннета, отца главной героини, и серия фильмов "Голодные игры", в которой актер воплотил образ диктатора Кориолана Сноу, а также "Двадцатый век" режиссера Бернардо Бертолуччи и "Обыкновенные люди" Роберта Редфорда.

В 2018 году Сазерленд был удостоен премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе. Он также был двукратным обладателем "Золотого глобуса" за лучшую мужскую роль второго плана. Кроме того, Сазерленд в 1995 году получил главную американскую премию в области телевидения "Эмми" за лучшую мужскую роль второго плана в телефильме "Гражданин Икс".

Сазерленд трижды был женат. Во время учебы в Университете Торонто он познакомился с первой женой, с которой они прожили в браке 7 лет. С 1966 года по 1970 год Сазерленд состоял в браке с канадской актрисой Ширли Дуглас. В браке Дуглас родила двоих детей: Кифера и Рейчел. В 1972 году актер женился на Франсин Расетт. У них родились трое детей: Россиф, Ангус и Роуг. Кифер и Россиф также пошли по стопам отца и стали актерами.

Хроника 05 января 2019 года – 20 июня 2024 годаУмершие знаменитости
Дональд Сазерленд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Выставка Сурикова стала рекордной по посещаемости для Русского музея

Выставка Сурикова стала рекордной по посещаемости для Русского музея

Завершено расследование дела об убийстве певца Талькова

Владимир Машков стал директором "Современника"

Владимир Машков стал директором "Современника"

Несколько тысяч "Пушкинских карт" заблокировали из-за нарушений правил программы

Несколько тысяч "Пушкинских карт" заблокировали из-за нарушений правил программы

Варламов, Драгунский, Шемякин и Прилепин стали финалистами "Большой книги"

Варламов, Драгунский, Шемякин и Прилепин стали финалистами "Большой книги"

Исследование картины "Христос и грешница" подтвердило авторство Антиведуто Граматики

Исследование картины "Христос и грешница" подтвердило авторство Антиведуто Граматики

Франдетти уходит с поста главного режиссера "Ленкома"

Климатические активисты приклеили постер к картине Моне в парижском музее

Климатические активисты приклеили постер к картине Моне в парижском музее

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Дума денонсировала соглашение о центрах науки и культуры в Москве и Киеве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });