Актер Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Канадский актер и продюсер Дональд Сазерленд, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Голодные игры", скончался на 89-м году жизни, сообщил в четверг его сын Кифер Сазерленд.

"С болью в сердце сообщаю, что мой отец, Дональд Сазерленд, ушел из жизни", - написал сын актера в соцсети X. "Он любил то, что делал, и делал то, что любил, о большем и мечтать нельзя", - добавил Сазерленд.

О причине смерти актера не сообщается.

Дональд Сазерленд родился 17 июля 1935 года в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады. В юности Сазерленд хотел стать инженером, однако всегда тяготел к актерской деятельности. Так, он получил два диплома: по инженерии и актерскому мастерству.

Слава пришла к актеру благодаря американской черной комедии "Военно-полевой госпиталь" режиссера Роберта Олтмена. Фильмография Сазерленда насчитывает более 100 картин, к наиболее известным относятся "Гордость и предубеждение" 2005 года, в котором Сазерленд сыграл мистера Беннета, отца главной героини, и серия фильмов "Голодные игры", в которой актер воплотил образ диктатора Кориолана Сноу, а также "Двадцатый век" режиссера Бернардо Бертолуччи и "Обыкновенные люди" Роберта Редфорда.

В 2018 году Сазерленд был удостоен премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе. Он также был двукратным обладателем "Золотого глобуса" за лучшую мужскую роль второго плана. Кроме того, Сазерленд в 1995 году получил главную американскую премию в области телевидения "Эмми" за лучшую мужскую роль второго плана в телефильме "Гражданин Икс".

Сазерленд трижды был женат. Во время учебы в Университете Торонто он познакомился с первой женой, с которой они прожили в браке 7 лет. С 1966 года по 1970 год Сазерленд состоял в браке с канадской актрисой Ширли Дуглас. В браке Дуглас родила двоих детей: Кифера и Рейчел. В 1972 году актер женился на Франсин Расетт. У них родились трое детей: Россиф, Ангус и Роуг. Кифер и Россиф также пошли по стопам отца и стали актерами.