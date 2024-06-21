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Что случилось этой ночью: пятница, 21 июня

ПВО сбила 114 дронов ВСУ, запрет продуктов "Лаборатории Касперского" в США, индексация пенсий работающих пенсионеров

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Кубань подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. В Краснодаре повреждены автовокзал и котельная, есть погибший и пострадавшие. Четыре человека пострадали в результате падения дрона на территорию Ильского НПЗ.

- США вводят полный запрет на использование продуктов "Лаборатория Касперского". Как заявила глава Минторга США Джина Раймондо, решение было принято в связи с тем, что "Россия продемонстрировала, что у нее есть возможности и, более того, намерения использовать российские компании такие, как "Касперский", для сбора личной информации американцев и превращения ее в оружие".

- Пенсии работающих пенсионеров с 2025 года будут индексировать дважды в год. В Минтруда РФ отметили, что размер прибавки при равном стаже будет одинаковым для работающих и неработающих граждан.

- Силы ПВО уничтожили в ночь на пятницу 70 украинских дронов над Крымом и акваторией Черного моря, 43 БПЛА сбито над Краснодарским краем, один - над Волгоградской областью, сообщило Минобороны РФ. В северо-западной части Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМФ Украины.

- Обвиненный в получении особо крупной взятки Тимур Иванов уволен с должности замглавы Минобороны РФ в связи с утратой доверия.

- Канадский актер и продюсер Дональд Сазерленд скончался на 89-м году жизни.

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