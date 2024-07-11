ГМИИ имени Пушкина предложил спасаться от жары с помощью импрессионизма

В середине июля днем вход в галерею искусства стран Европы и Америки будет бесплатным

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина с 11 по 21 июля проведет акцию "Импрессионисты вместо жары".

В эти дни с 12 до 16 часов можно будет бесплатно посетить галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, сообщила пресс-служба музея.

Посетители смогут "в прохладных залах постоянной экспозиции" увидеть картины Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Эдгара Дега и другие произведения. Бесплатные билеты можно оформить на сайте Пушкинского музея. Билеты доступны на текущий день с 10:00, оформление на будущие даты не предусмотрено.