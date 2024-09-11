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В ГМИИ им. Пушкина после реэкспозиции откроют залы Италии, Голландии и Рембрандта

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина открывает осенью обновленные залы "Искусство Италии VIII-XVI веков", "Искусство Голландии XVII века" и "Рембрандт и его школа", количество экспонатов в них выросло почти в два раза, живопись дополнили памятники скульптуры и прикладного искусства. Об этом сообщила пресс-служба ГМИИ.

После реконструкции открылся зал 7, где представлено искусство Италии VIII-XVI веков. Благодаря новой застройке зала число экспонатов получилось увеличить более чем на треть. После серьезной и длительной реставрации в зал вернулась картина школы Пьетро Перуджино "Мадонна с Младенцем". В экспозицию включена новая работа из запасника - исполненная в мастерской Лоренцо ди Креди "Мадонна с Младенцем, маленьким Иоанном Крестителем и ангелами". В зале появилось большое количество скульптуры, декоративно-прикладного искусства и нумизматики.

Экспозиция голландского искусства будет представлена в виде объединенных в группы произведений прерембрандтистов, мастеров натюрморта, бытового жанра.

"Одна из главных атрибуций этого этапа реэкспозиции - это работа Бартоломеуса Лодовейкса ван дер Хелста, самого знаменитого голландского портретиста XVII века, современника и конкурента Рембрандта. Его работа "Портрет мужчины, завязывающего подвязку" соседствует с работой сына мастера, Лодовейка ван дер Хелста, изображающей Венеру с жемчугом. Также в экспозицию были добавлены работы художников исторического жанра, работавших до Рембрандта или одновременно с ним, в том числе Класа Корнелиса Муйарта", - добавили в музее.

ГМИИ имени Пушкина Рембрандт Италия Голландия
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