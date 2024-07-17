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Лидерами по числу номинаций на "Эмми" стали сериалы "Медведь" и "Сегун"

Лидерами по числу номинаций на "Эмми" стали сериалы "Медведь" и "Сегун"
Фото: Al Seib / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Сериал "Сегун" стал лидером по числу номинаций на премию академии телевидения США "Эмми" в категории "Драма". Лидером в категории "Комедия" стал сериал "Медведь", сообщили организаторы на официальном сайте премии в среду.

Драматический сериал "Сегун" претендует на награды в 25 категориях, "Медведь" представленный в 23 номинациях, это новый рекорд по количеству номинаций в категории "Комедия".

В категории "Лучший драматический сериал" представлены восемь сериалов: "Корона", "Фоллаут", "Позолоченный век", "Утреннее шоу", "Мистер и миссис Смит", "Сегун", "Медленные лошади" и "Проблема трех тел".

За награду в номинации "Лучший комедийный сериал" будут бороться "Начальная школа "Эбботт"", "Медведь", "Умерь свой энтузиазм", "Хитрости", "Убийства в одном здании", "Палм-Рояль", "Псы резервации" и "Чем мы заняты в тени".

Лучшим минисериалом может стать "Олененок", "Фарго", "Уроки химии", "Рипли" и "Настоящий детектив".

Лучшей актрисой в драматическом сериале может стать Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун (обе - "Утреннее шоу"), Кэри Кун ("Позолоченный век"), Майя Эрскин ("Мистер и миссис Смит"), Анна Саваи ("Сегун") и Имелда Стэнтон ("Корона").

Лучшим актером в драматическом сериале может стать Идрис Эльба ("Захваченный рейс"), Дональд Гловер ("Мистер и миссис Смит"), Уолтон Гоггинс ("Фоллаут"), Гэри Олдман ("Медленные лошади"), Хироюки Санада ("Сегун") и Доминик Уэст ("Корона").

76-я церемония вручения премии "Эмми" пройдёт 15 сентября.

Эмми США
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