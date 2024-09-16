"Сегун" стал обладателем "Эмми" как лучший драматический сериал

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сериал "Сегун" стал обладателем награды в номинации "Лучший драматический сериал" американской телевизионной премии "Эмми", церемония вручения наград прошла в Лос-Анджелесе.

На награду в этой номинации также претендовали "Корона", "Фоллаут", "Позолоченный век", "Утреннее шоу", "Мистер и миссис Смит", "Медленные лошади" и "Проблема трех тел".

Лучшими драматическими актрисой и актером стали Анна Саваи и Хироюки Санада, исполнившие роли в сериале "Сегун".

Лучшим комедийным сериалом стал "Хитрости". Награды в номинациях лучший комедийный актёр и комедийная актриса подучили Джереми Аллен Уайт ("Медведь") и Джин Смарт ("Хитрости").

Награду в категории "Лучший мини-сериал" получил "Олененок". Лучшей актрисой в мини-сериале стала Джоди Фостер ("Настоящий детектив"), а лучшим актером Ричард Гэдд ("Олененок").

"Эмми" - американская телепремия, которая считается телевизионным эквивалентом "Оскара" (для кино), премии "Грэмми" (для музыки) и премии "Тони" (для театра). Премия вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук.