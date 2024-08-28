Филипп Чижевский стал худруком Госоркестра России им. Светланова

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Новым художественным руководителем Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф.Светланова стал дирижер Филипп Чижевский, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

Чижевский руководил хором Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных, где также преподавал дирижирование. С 2011 года - дирижер Госкапеллы России и преподаватель в Московской консерватории. С 2014 года - приглашенный дирижер Большого театра.

Госоркестр России имени Е.Ф.Светланова - один из старейших симфонических коллективов страны, его первое выступление состоялось в 1936 году.