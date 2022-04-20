В Москве вручили премию "Золотая Маска"

Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Постановка "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель" Андрея Могучего получила премию "Золотая Маска" как лучший драматический спектакль большой формы, церемония награждения прошла в среду в онлайн-формате.

"В этом году форум объединил 67 театров из 17 городов России, талантливых создателей и исполнителей. За время проведения фестиваля состоялось более 300 показов спектаклей. Это были работы разных жанров и направлений, творения признанных мастеров и дебютантов. Интересные постановки, атмосфера классики и современных идей в сочетании с тонкой режиссурой и сценографией - именно таких спектаклей с нетерпением ждали зрители", - сказала на церемонии министр культуры РФ Ольга Любимова.

В свою очередь генеральный директор премии Мария Ревякина отметила, что "афиша фестиваля объединила постановки и разных жанров, и разных сценических концепций, но именно такое разнообразие, по ее мнению, дает представление о современном театре".

"Мы все оказались в очень сложной, переломной ситуации и нам сейчас как никогда важно сохранить то, что нас объединяет, то чем мы живем - наше театральное дело, возможность создавать, вести диалог со зрителем", - сказала Ревякина.

Лауреаты премии. Драма

Лучшим драматическим спектаклем большой формы стала постановка "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель" Большого драматического театра им. Товстоногова.

Лучшим драматическим спектаклем малой формы признана постановка "Товарищ Кисляков" Александринского театра.

Премию "Золотая Маска" за лучшую работу режиссера получил Дмитрий Крымов за постановку "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" театра "Мастерская П.Н. Фоменко".

В свою очередь, актер театра Евгений Цыганов, который в настоящее время находится не в России, попросил организаторов передать свою награду главному редактору "Новой газеты", лауреату Нобелевской премии Дмитрию Муратову.

Награду за лучшую женскую роль в номинации "Драма" получила Анна Блинова за постановку "Нана" Александринского театра, за лучшую мужскую роль в драме - Цыганов за постановку "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция".

За лучшую женскую роль второго плана маской отмечена Марина Бабошина за спектакль "Анна Каренина" красноярского Театра юного зрителя, награду за мужскую роль второго плана получил Александр Девятьяров за спектакль "Сын" Российского академического молодежного театра.

Опера и балет

Организаторы "Золотой Маски" в этом году приняли решение не вручать награду в номинации "лучший режиссер оперы". Об этом было объявлено во время церемонии.

Лучшей оперой стала "Саломея" Государственного академического Большого театра.

Награду за лучший спектакль в балете также забрал ГАБТ - лучшим балетом стала "Чайка". Артист балета Владислав Лантратов удостоен "Маски" за лучшую мужскую роль.

Победительницей за лучшую женскую роль в балете/современном танце стала Оксана Кардаш ("Autodance", Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко). Награду за лучшую работу дирижера в балете получил Павел Клиничев за постановку "Конек-горбунок" (Урал Опера Балет, Екатеринбург).

В опере награды за лучшие роли получили Екатерина Воронцова ("Ариодант", Большой театр) и Михаил Пирогов ("Богатыри", Театр оперы и балета им. Хворостовского, Красноярск). Лучшим дирижером в опере стал Филипп Чижевский за постановку "Кармен" пермского театра оперы и балета им. Чайковского.

Лучшим спектаклем в современном танце стала " Новая земля" Платоновского фестиваля искусств (Воронеж).

Оперетта/мюзикл и спецпремии

Лучшим спектаклем в жанре оперетта/мюзикл стала постановка "Антигона" пермского Театр-Театра. Режиссер спектакля Роман Феодори также отмечен "Маской" за свою работу. За лучшую работу дирижера "Маской" отмечен Евгений Загот ("Шахматы", Театральная компания "Бродвей Москва" и Театр МДМ).

Награды за лучшую женскую и лучшую мужскую роли в оперетте/мюзикле получили Анастасия Стоцкая ("Шахматы") и Евгений Елпашев ("Одолжите тенора", Театр музыкальной комедии Екатеринбурга).

Лучшим кукольным спектаклем стала работа Тимура Бекмамбетова "Ходжа Насреддин" театра Наций.

Специальная премия жюри музыкального театра была "За творческую смелость и командный дух" вручена постановке "Свадьба Фигаро", Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина (Нижний Новгород). Также спецпремию жюри музыкального театра с формулировкой "За ансамбль и освоение новых жанров" получила постановка "Семейка Аддамс" Большого драматического театра Тюмени.

Специальные премии жюри драматического театра получили Театр Наций "За создание спектакля "Горбачев"" и режиссер Анатолий Праудин и команда проекта "Одиссея" - "За создание спектакля "Сектор Газа"" (театр "ЦЕХЪ", Экспериментальная сцена Театра-фестиваля "Балтийский дом" п/р Анатолия Праудина, Санкт-Петербург).

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Фестиваль проходит при поддержке фонда президентских грантов, министерства культуры РФ, правительства Москвы.