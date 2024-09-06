Гергиев не считает проблемой отсутствие в Большом театре главного дирижера

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Большого театра (ГАБТ) Валерий Гергиев не считает проблемой отсутствие в театре главного дирижера, более острой проблемой является небольшой репертуар, что планируется решать вводом новых опер и балетов.

"Я сам не думаю, что сейчас есть огромная проблема отсутствия главного дирижера. Есть огромная проблема не такого широкого репертуара, как хотелось бы", - сказал Гергиев на пресс-конференции.

По его словам, "этим нельзя гордиться". "Эту проблему надо решать, что мы и делаем", - добавил гендиректор ГАБТ.

В начале марта 2022 года главный дирижер и музыкальный руководитель Государственного академического Большого театра Туган Сохиев принял решение покинуть свой пост, который он занимал с 2014 года.