Главный дирижер Большого театра Туган Сохиев покидает свой пост

Туган Сохиев Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Главный дирижер и музыкальный руководитель Государственного академического Большого театра Туган Сохиев принял решение покинуть свой пост, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в ГАБТ.

В свою очередь Сохиев написал обращение, в котором заявил, что также покидает должность музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы.

"Будучи вынужденным столкнуться с невозможным выбором между моими любимыми русскими и любимыми французскими музыкантами, я решил уйти с должности музыкального руководителя и главного дирижера Большого театра в Москве и покидаю пост музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы", - сообщил он в обращении, опубликованном порталом ClassicalMusicNews.Ru.

Сохиев отмечает, что из-за происходящих геополитических событий, "в Европе сегодня меня вынуждают сделать выбор и предпочесть одного члена моей музыкальной семьи другому. Меня вынуждают выбрать между двумя культурными традициями". Также он сообщил, что власти города Тулуза препятствуют проведению русско-французского фестиваля в городе.

Говоря о работе в ГАБТ и музыкальном оркестре Капитолия Тулузы, Сохиев отметил, что "для меня было и всегда будет большой честью знать, работать вместе и музицировать с артистами и музыкантами этих двух потрясающих коллективов. Я горжусь ими".