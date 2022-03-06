Главный дирижер Большого театра Туган Сохиев покидает свой пост
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Главный дирижер и музыкальный руководитель Государственного академического Большого театра Туган Сохиев принял решение покинуть свой пост, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в ГАБТ.
В свою очередь Сохиев написал обращение, в котором заявил, что также покидает должность музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы.
"Будучи вынужденным столкнуться с невозможным выбором между моими любимыми русскими и любимыми французскими музыкантами, я решил уйти с должности музыкального руководителя и главного дирижера Большого театра в Москве и покидаю пост музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы", - сообщил он в обращении, опубликованном порталом ClassicalMusicNews.Ru.
Сохиев отмечает, что из-за происходящих геополитических событий, "в Европе сегодня меня вынуждают сделать выбор и предпочесть одного члена моей музыкальной семьи другому. Меня вынуждают выбрать между двумя культурными традициями". Также он сообщил, что власти города Тулуза препятствуют проведению русско-французского фестиваля в городе.
Говоря о работе в ГАБТ и музыкальном оркестре Капитолия Тулузы, Сохиев отметил, что "для меня было и всегда будет большой честью знать, работать вместе и музицировать с артистами и музыкантами этих двух потрясающих коллективов. Я горжусь ими".
Туган Сохиев был назначен главным дирижером Большого театра в 2014 году.
В 2001 году он окончил дирижерский факультет Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Первое выступление в качестве оперного дирижера состоялось в Исландии.
С 2005 года Сохиев был главным приглашенным дирижером Национального оркестра Капитолия Тулузы, с 2008 года - музыкальный руководитель оркестра.
С 2012 по 2016 годы - главный дирижер Немецкого симфонического оркестра (Берлин).
Под управлением Сохиева в Большом театре прошли премьеры опер "Кармен" Бизе (2015), "Катерина Измайлова" Шостаковича, "Осуждение Фауста" Берлиоза (2016), "Снегурочка" Римского-Корсакова (2017), "Пиковая дама" Чайковского, "Путешествие в Реймс" Джоаккино Россини (2018), "Евгений Онегин" Чайковского, "Сказка о царе Салтане" Римского-Корсакова (2019), "Саломея" Штрауса (2021). В концертном исполнении прозвучали оперы "Орлеанская дева" Чайковского (2014), "Псковитянка" Римского-Корсакова (2017, 2019), "Кандид" Бернстайна (2018), "Мазепа" Чайковского (2020).
Сохиев неоднократно гастролировал с Большим театром во Франции, Германии, Швейцарии, Финляндии и Китае.