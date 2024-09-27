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Умерла актриса Мэгги Смит

Умерла актриса Мэгги Смит
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Великобритании умерла актриса Мэгги Смит, сообщает Sky News со ссылкой на заявление ее семьи. Ей было 89 лет.

Она умерла в лондонской больнице Челси и Вестминстера в окружении семьи и близких. У нее осталось два сына и пятеро внуков.

Маргарет Натали Смит родилась 28 декабря 1934 года в Эссексе. Впервые на театральную сцену она вышла, когда училась в Оксфорде.

Она служила в Королевском национальном театре, Королевской шекспировской труппе, играла на Бродвее, много снималась в кино. Известны ее роли в фильмах про Гарри Поттера и сериале "Аббатство Даунтон", картинах "Смерть на Ниле", "Комната с видом", "Капитан Крюк", "Действуй, сестра", "Госфорд парк", "Клуб первых жен".

Смит дважды становилась лауреатом "Оскара" - за главную роль в картине "Расцвет мисс Джин Броди (The Prime of Miss Jean Brodie, 1969 год) и за второстепенную роль в "Калифорнийском отеле" (California Suite, 1978). Также она получила пять премий BAFTA, четыре "Эмми", три "Золотых Глобуса" и Tony Award.

В 1970 году Мэгги Смит стала Командором ордена Британской империи, а в 1990-м - Дамой-командором этого ордена.

Гарри Поттер BAFTA Глобус Оксфорд Оскар Мэгги Смит Великобритания
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