Умер исполнитель роли Хагрида в фильмах о Гарри Поттере

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Шотландский комик и актер Робби Колтрейн, исполнявший роль Хагрида в серии фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 72 лет, сообщает в пятницу The Hollywood Reporter.

Издание не уточняет причины смерти актера.

Робби Колтрейн (настоящее имя - Энтони Роберт Макмиллан) родился 30 марта 1950 года в Глазго. В начале карьеры он занимался стендап-комедией. В 1993-1996 годах актер исполнял главную роль судебного криминалиста в сериале "Метод Крекера". Также он снялся в двух частях Бондианы - "И целого мира мало" и "Золотой глаз". Одной из наиболее узнаваемых стала его роль великана Рубеуса Хагрида в фильмах по книгам Джоан Роулинг.