В Великом Новгороде нашли клад Х века с серебром

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники Института археологии РАН на раскопках в историческом центре Великого Новгороде нашли клад последней четверти X века с монетами и украшениями из серебра, сообщил институт в соцсети.

"В кладе, обнаруженном на Воздвиженском раскопе, - около 1,8 тысячи целых серебряных монет и их фрагментов", - пишут археологи.

Это монеты VI-X веков. Около 500 из них оказались целыми.

Там же оказалось более 80 украшений из серебра.

Клад весит около 3 кг. Его нашли на глубине около 5 м.

Основная масса уже изученных монет - это дирхамы Арабского халифата, отчеканенные на Ближнем Востоке и в Центральной Азии на территориях современных Ирака, Ирана и Турции. Кроме этого, в кладе есть монеты из Волжской Булгарии, Византии и Германии.

Часть монет имела ушки и использовалась как украшения. На некоторых их владельцы процарапали граффити. Наиболее примечательным из них является изображение молота бога Тора.

Вещевая часть клада состоит из 83 изделий из серебра высокой пробы. Среди них - большой крест скандинавского типа, перстень, подвеска, височное кольцо, а также 16 пуговиц и 40 бусин разных форм из нескольких ожерелий.

Как отмечают ученые, найденный на Воздвиженском раскопе клад стал четвертым кладом X века, обнаруженным в Великом Новгороде за все время археологических раскопок.