Открытый урок истории на заседании Президиума РАН

В Академии обсуждали 20-томное издание "История России"

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Очередное заседание президиума РАН было посвящено работе над фундаментальным академическим изданием "История России". Сейчас вышло несколько томов, охватывающих разные исторические периоды. Полностью завершить издание двадцати томов в тридцати книгах планируется в начале 2026 года.

О том, как прошло обсуждение издания, рассказывает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

На каждом этапе развития новый взгляд на историю!

Обсуждение этого важного вопроса началось со вступительного слова вице-президента РАН академика Николая Макарова, который вначале рассказал о новых археологических находках в районе Новгорода.

Президент РАН Геннадий Красников при этом, воспользовавшись присутствием высокопоставленных гостей из Совета Федерации и Госдумы, попросил обратить серьезное внимание на попытки строителей всячески затруднить археологам проводить раскопки. В ответ получил обещание.

Вице-президента РАН Макаров затем остановился на значении задуманного по инициативе президента страны Владимира Путина еще в 2013 году академического издания. Он сообщил, что в работе над ним участвовало более 400 авторов из 70 организаций при головном учреждении – Институте Российской истории. Редакционный совет издания возглавил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Макаров: Необходимость этого издания обусловлена колоссальным расширением источников по сравнению с шестидесятыми годами прошлого века и обновлением методов исторических исследований и, наконец, новым взглядом на нашу историю, который формируется в реалиях современного мира…

Вместе с тем, когда этот проект задумывался, у историков не было единого мнения о реалистичности и целесообразности такого обобщающего труда. Но после долгих дискуссий мы пришли к выводу, что такой труд нужен и что он реалистичен.

Корр.: О работе над этим академическим изданием рассказал в основном докладе директор Института российской истории Юрий Петров.

Петров: Задачей авторского коллектива было не просто обобщение известных науке данных и их суммирование, а получение качественно новых знаний, в том числе знаний по проблемам, вызывающим сегодня наибольший общественный интерес.

Прежде всего, речь идет, конечно же, о многочисленных ненаучных концепциях и фальсификациях, которыми наводнена наша сегодняшняя действительность. И мое убеждение в том, что справиться с этим мутным потоком нельзя иначе кроме как противопоставить ему достоверную картину прошлого нашей страны, то есть основанную на научных данных.

Корр.: В связи в этим Петров отметил, что в труде рассматривались и проблемы, которые "не имеют общего консенсуса в нашем сообществе, но и они заслуживают внимания, поскольку они действительно научны и доказуемы и заслуживают этого как научные концепции". Таким образом, можно сказать, что впервые в фундаментальных трудах по истории будут представлены разные точки зрения на отдельные события. Кроме того, как сообщил докладчик, будут рассмотрены вопросы, связанные с развитием основных религий в нашей стране. Эта тема, по его словам, "в прежних кругах советского периода была, мягко скажем, затушевана".

В своем выступлении директор института остановился на сложнейших вопросах новейшей истории нашей страны, вероятно, потому, что они и по сей день вызывают самые острые споры не только среди ученых, но и у простых граждан.

Главные персонажи одной эпохи

Петров: Вышедшие недавно два тома посвящены очень близким темам: истории российской революции и гражданской войне. На обложках этих томов изображены главные действующие лица, главные персонажи той эпохи: Николай Романов и Владимир Ленин. Вот этот одиннадцатый том в двух книгах имеет название "Империя, война, революция 1914-1917 годы". Он посвящен событиям от начала Первой Мировой войны, до заключения Брестского мира

В первой части "От войны к краху империи", значительное место уделяется причинам возникновения мировой войны.

Эта война достаточно долго была в забытом состоянии в нашей историографии, а в советское время она рассматривалась только как империалистическая и провозвестник революции. Но мы пытались более объективно взглянуть на этот процесс. В условиях роста военной агрессивности идеи пацифизма тогда потеряли свою привлекательность. Событиями в России в большей степени стали управлять неконтролируемые эмоции и мечты о социальной справедливости.

Радикализация общества была обусловлена изматывающими бытовыми проблемами, повседневным дефицитом, дороговизной и продовольственными трудностями. Революция началась с выступления женщин в очередях за хлебом, которого тогда не хватало. От этой маленькой искры и загорелась большая революция.

Разрушительные инстинкты масс развалили слабую власть!

Корр.: Интересно, что в советское время о том периоде ходило много и почти безоговорочных утверждений , что причинами и войны и революции являются заговоры во всех кругах власти. Не обошел эти высказывания и Юрий Петров.

Петров: Я со всей ответственностью хочу заявить, что подобного рода тезисы, которые мы часто и сейчас можем слышать даже с экранов телевизоров, не выдерживают научной критики и не получили поддержку научного сообщества как нечто фактическое и доказанное.

В конечном итоге в феврале 1917 года сложилась ситуация саморазвала слабой власти, павшей в конечном счете под давлением стихийных демонстраций, к которым присоединились солдаты петроградского гарнизона.

В отличии от сложившихся представлений о развитии революционного процесса, авторы тома делают упор на исследование психологии масс, требующих "своих" лидеров, готовых безоговорочно удовлетворить их требования, не считаясь ни с какими принципами формальной демократии. Появляются мечты о скорейшем Царстве Божьем на Земле в виде социалистического государства. Ленин и большевики в связи с этим и сделали ставку на развязывание разрушительных инстинктов масс, которые все больше разочаровывались результатами правления буржуазии и поддерживающих их социалистов. Но важно сказать, и сейчас это общепризнанно, что приход большевиков к власти был предопределен именно использованием стихийного стремления масс к миру с подкреплением требования земли со стороны крестьян. Это те самые знаменитые декреты о мире и земле, которые принял съезд в октябре 1917 года.

Да здравствует "архивная революция"!

Что касается гражданской войны, то новое прочтение стало возможным благодаря так называемой "архивной революции": в 90-х годах открылись ранее закрытые архивы, спецхраны, в которых хранилось огромное количество документов из стана так называемой контрреволюции. Именно это обстоятельство дало возможность историкам более объективно подходить к истории гражданской войны. Гражданская война стала закономерным этапом Великой российской революции 1917-1922 гг.

Корр.: Докладчик в связи с этим также объяснил значение слово "Великая" по отношению к Октябрьской революции: "Великая она не потому, что мы положительно ее оцениваем. В русском языке слово "великий" относится к таким понятиям и как "великий глад", и как "великий мор" - просто речь идет о масштабных событиях. Сильное сравнение, правда?

Петров: Масштабы российской революции действительно настолько велики, что они изменили не только нашу страну, но и фактически всю историю человечества.

Корр.: Докладчик высказался против противопоставления буржуазного февраля "хорошему социалистическому Октябрю" и наоборот, считает это утверждение достаточно спорным. "Речь идет о том, что у каждой революции есть свои элиты, а у большой революции есть внутренняя логика в этапах своего развития".

Он пояснил эту мысль сравнением двух революций - российской и французской - и пришел к выводу, что логика развития у них совпадает.

Петров: Сначала к власти приходят либералы, жирондисты, у нас это временное правительство, затем их сменяют радикалы и большевики, а все кончается установлением личной диктатуры в лице императора или генерального секретаря.

В этом есть логика развития всех революций, и это говорит о том, что это единый процесс, в котором можно наблюдать отдельные этапы ее развития. Они взаимосвязаны, но при этом нужно избегать прежних идеологических оценок расхождения в событиях и противопоставлениях и не вставать только на одну сторону - ни красных, ни белых, ни в коем случае не впадая ни в одну из крайностей.

Помимо "красных" и "белых" есть и другие факторы?

Корр.: Да, но помимо "красных" и "белых" есть и другие противопоставления действующих субъектов. Это касается националистических подходов. Докладчик остановился и на этой проблеме.

Петров: При этом хотел бы подчеркнуть, что в последнее время в бывших советских республиках набирает силу подход националистический, в соответствии с которым заявляется, что у них в регионе, в республиках гражданской войны не было, а она была как бы привнесена туда со стороны, то бишь из России. Мы считаем, что попытка национализировать историю гражданской войны и выйти из ее общего потока, общестранового потока - это абсолютно неперспективная задача. Мы рассматриваем гражданскую войну как феномен всех народов и территорий бывшей Российской империи. Поэтому в томе особое внимание уделяется событиям Гражданской войны в национальных регионах, распаду Российской империи и новому собиранию страны большевиками.

Корр.: Автор делает вывод что "Гражданская война стала одним из самых трагических событий. Она обошлась всем народам нашей страны в более чем 10 млн жертв".

До революции тоже была история: Орда!

Корр.: Об уже изданных томах, посвященных периоду становления и развития Руси в Средние века, а точнее о периоде VI – ХII веков, рассказал доктор исторических наук Антон Горский. Нижний предел, т.е VI век - это начало Средних веков, а верхний - монгольские завоевания, которые "всерьез изменили историю и Восточной Европы, и Северной Азии. Именно в этот период происходило становление государств на территории будущей России".

Авторы этих томов, по словам докладчика, опирались на полученные новые археологические грамоты и другие новейшие источники. В частности, новый подход был и в отношении к письменным источникам. Так, в новых томах значительное место уделено не только оригинальным памятникам литературы, как было раньше, но и переводной литературе, в том числе древнегреческой и южнославянской, в частности болгарской. Это, подчеркнул Горский, "более ярко представляет картину круга чтения людей того времени".

Другое новшество - изучение зодчества того периода, а точнее передвижение архитектуры средней Руси из одного региона в другой. Рассматриваются также проблемы становления политических образований на территории Руси после XIII века.

Однако участники заседания не могли оставить без внимания тот факт, что в докладе ничего не говорилось о периодe управления русскими землями Ордой. И потому последовала просьба объяснить, почему "свободолюбивые народы Руси" терпели это владычество, а их князья получали ярлык на правление.

Горский поправил, что длительность правления Орды была не 300 лет, а 230 и фактически но по-разному, оно распространялось далеко не только на Русь, но и другие регионы Азии, причем в более жесткой политической форме. Что касается ярлыка, то, по мнению докладчика, тому есть два объяснения.

Горский: Во первых сложилось представление что хан Орды носит титул Царь, т.е. высший титул, которым не обладали русские князья. И второй момент - долгое время существовало опасение, что Орда может перейти к системе непосредственного управления русскими землями, как это было на востоке. Этого и хотели избежать князья.

Корр.: К сожалению, расширения этой темы не последовало.

На "открытом уроке" истории, если можно так назвать заседание Президиума РАН, говорили также и о проблемах становления российского государства в более поздний период, и о жизни древних и средневековых народов Дальнего Востока России.

Участники заседания высказали благодарность ученым составителям этого академического труда и издательству "Наука", и Российскому историческому обществу и, конечно, российскому бизнесу, в частности, кампании "Транснефть", финансирующей работу над изданием.