Большой театр теперь будет продавать только именные билеты

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр (ГАБТ) с 1 октября изменил правила продажи билетов, теперь в театр можно приобрести только именной билет, предъявив удостоверение личности.

"Персональные данные зрителя будут занесены в билет. При покупке билета на официальном сайте Большого театра bolshoi.ru зритель самостоятельно указывает свои персональные данные", - говорится в сообщении театра.

В ГАБТ отметили, что театр вносит "вынужденные и необходимые изменения в правила продажи билетов" для предотвращения спекуляций.

Именные билеты дают право на посещение театра только при предъявлении документов, удостоверяющих личность зрителей. "При несоответствии указанных в билете сведений и данных, содержащимся в предъявленном документе, театр не допускает зрителя на спектакль", - добавили в учреждении.