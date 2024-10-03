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Большой театр теперь будет продавать только именные билеты

Большой театр теперь будет продавать только именные билеты
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр (ГАБТ) с 1 октября изменил правила продажи билетов, теперь в театр можно приобрести только именной билет, предъявив удостоверение личности.

"Персональные данные зрителя будут занесены в билет. При покупке билета на официальном сайте Большого театра bolshoi.ru зритель самостоятельно указывает свои персональные данные", - говорится в сообщении театра.

В ГАБТ отметили, что театр вносит "вынужденные и необходимые изменения в правила продажи билетов" для предотвращения спекуляций.

Именные билеты дают право на посещение театра только при предъявлении документов, удостоверяющих личность зрителей. "При несоответствии указанных в билете сведений и данных, содержащимся в предъявленном документе, театр не допускает зрителя на спектакль", - добавили в учреждении.

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