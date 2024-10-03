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Что произошло за день: четверг, 3 октября

Заявление Минобороны РФ о взятии Угледара, эвакуация россиян из Ливана, новое дело против блогеров Чекалиных, предложение о "Разговорах о важном" в детских садах

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ официально заявило о взятии под контроль Угледара в ДНР.

- МЧС России на фоне операции Израиля начало эвакуировать россиян из Ливана. В четверг в Москву вылетели 60 человек - это члены семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана.

- Мосгорсуд утвердил приговор экс-министру Михаилу Абызову: ранее он получил 12 лет колонии строгого режима по делу о преступном сообществе и мошенничестве. Об УДО он сможет попросить через 3,5 года.

- Арестован бывший начальник филиала "Военно-строительной компании" Сергей Сухов. Его обвиняют в хищении 35 млн при ремонте военного госпиталя в Перми. Заместитель Сухова Дмитрий Сергель объявлен в розыск.

- Блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины стали фигурантами дела о незаконном выводе за границу более 250 млн рублей при продаже фитнес-марафона.

- Владимир Путин поддержал предложение ввести "Разговоры о важном" с детского сада.

- OpenAI привлекла $6,6 млрд в рамках очередного инвестраунда, получив оценку в $157 млрд.

- Большой театр с 1 октября начал продавать только именные билеты для предотвращения спекуляций.

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