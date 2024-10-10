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Лауреатами премии "Ясная Поляна" стали Ким Чухе и Леонид Юзефович

Лауреатами премии "Ясная Поляна" стали Ким Чухе и Леонид Юзефович
Лауреат премии "Ясная Поляна" Леонид Юзефович
Фото: ITAR-TASS

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейская англоязычная писательница Ким Чухе стала лауреатом литературной премии "Ясная Поляна" в номинации "Иностранная литература" за книгу "Звери малой земли", сообщили "Интерфаксу" в дирекции музея-заповедника "Ясная Поляна".

Объявление лауреатов премии и их награждение прошло в Москве в Большом Театре.

Переводчик романа-победителя - Кирилл Батыгин - удостоен награды за этот перевод.

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Приз в этой номинации вручается за самую значимую зарубежную книгу XXI века и ее перевод. Зарубежный автор - лауреат премии - получит 1,2 млн рублей, также награду в размере 500 тысяч рублей вручат переводчику книги. Впервые премия в номинации "Иностранная литература" была вручена в 2015 году.

Лауреатом премии в номинации "Современная русская проза" стал Леонид Юзефович за повесть "Поход на Бар-Хото".

В этом году на главную номинацию премии было подано более 200 произведений, опубликованных не позднее 2022 года. Сбор заявок проходил на сайте премии.

"Современная русская проза" - главная номинация премии, лауреат номинации получает 3 млн рублей, а авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой 1 млн рублей. Номинация отмечает выдающиеся произведения отечественных авторов, которые определяют круг литературных тенденций сегодняшнего дня.

В новой номинации "Молодость" лауреатом стал Артем Роганов за роман "Как слышно".

Номинация "Молодость" учреждена с целью разнообразить круг произведений, рассматриваемых жюри премии "Ясная Поляна", и уделить больше внимания книгам для читательской аудитории 16-30 лет, а также предоставить их авторам больше возможностей для творческой реализации. Список произведений и лауреата номинации определяет специальное жюри, сформированное из выпускников Школы литературной критики имени В.Я.Курбатова.

В номинации "Пропущенные шедевры" Сергей Кумыш отмечен за перевод романа "Сны Поездов" Дениса Джонсона на русский язык. Эта номинация создана, чтобы отметить произведения мировой литературы, незамеченные российскими критиками и переводчиками в момент выхода книги в свет и открытое для русскоязычного читателя уже после смерти автора. Победитель в номинации "Пропущенные шедевры" - переводчик книги на русский язык - получает 250 тысяч рублей. А издательство, выпустившее книгу, удостаивается специального диплома.

В номинации "Личность" премию получил Владимир Ермаков "за беззаветную преданность литературному творчеству, тонкий поэтический вкус, проникновенное осмысление глубинной русской жизни и поиск новых художественных форм философского романа".

Также же члены жюри выбрали лучшую рецензию молодого критика на произведение из короткого списка премии. Памятный приз и внеконкурсное место в Школу литературной критики в 2025 году за рецензию "Урга - территория жестокости" на роман Леонида Юзефовича "Поход на Бар-Хото" получил Егор Шувалов.

Обладателем специального приза "Выбор читателей" стала Наталья Илишкина с книгой "Улан Далай", набравшей 48% голосов в открытом интернет-голосовании на сайте премии.

Совокупный размер премиального фонда составляет 6,7 млн рублей.

Литературная премия "Ясная Поляна" присуждается с 2003 года и является крупнейшей литературной премией в России. Возглавляет жюри праправнук писателя Владимир Толстой.

Владимир Толстой Ясная Поляна Леонид Юзефович Артем Роганов Ким Чухе
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