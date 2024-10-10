Хан Ган получила Нобелевскую премию по литературе

Писательница Хан Ган Фото: Roberto Ricciuti/Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2024 году стала южнокорейская писательница Хан Ган с фомулировкой – "за интенсивную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни".

Хан Ган стала первой женщиной из Азии, получившей Нобелевскую премию по литературе, и третьим корейским нобелиатом.

Хан Ган родилась в 1970 году в городе Кванджу, что примерно в 300 км от Сеула. Ее отец и брат тоже писатели. Писательский дебют Хан начался с публикации пяти стихотворений в выпуске журнала "Общество и литература" в 1993 году.

В 2023 году Нобелевскую премию по литературе получил Юн Фоссе "за новаторские пьесы и прозу, которые дают голос невыразимому". В 2022 году лауреатом стала французская писательница Анни Эрно.

Накануне присудили Нобелевскую премию по химии за изучение структуры белков, ее получили американский ученый Дэвид Бейкер из Медицинского института Говарда Хьюза, а также британские сотрудники компании Google DeepMind Демис Хассабис и Джон Джампер.

Нобелевскую премию по физике в 2024 году разделили американский ученый Джон Хопфилд и британо-канадский ученый Джеффри Хинтон за машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей.

Обладателями премии по медицине и физиологии в этом году стали американские ученые Виктор Эмброс и Гэри Равкан за открытие и исследование микроРНК.

В пятницу, 11 октября, объявят лауреата Нобелевской премии мира.

Новым лауреатам вручат награды на официальной церемонии 10 декабря в Стокгольме.

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