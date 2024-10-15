Путин обновил состав Совета по культуре и искусству

Актер Константин Хабенский Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин утвердил состав президентского Совета по культуре и искусству, в обновленный состав вошли режиссер Никита Михалков, худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, как и прежде, председателем Совета является Путин. Секретарем Совета указан помощник президента РФ Владимир Мединский, который был назначен на эту должность в мае 2024 года вместо бывшего советника по культуре Владимира Толстого. Заместителем председателя совета остался глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Ряд участников совета также остался в его составе. Среди них ректор академии Русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.

Среди тех, кто не вошел в состав нового совета, - бывший председатель Союза театральных деятелей, худрук театра "Et Cetera" Александр Калягин, худрук Геликон-Оперы Дмитрий Бертман, режиссер Федор Бондарчук, писатели Алексей Варламов и Евгений Водолазкин, ректор Щукинского училища Евгений Князев, ректор ВГИКа Владимир Малышев, режиссер Сергей Мирошниченко, президент Александринского театра Валерий Фокин и ряд других деятелей культуры.

В состав совета вошли председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, писатель Захар Прилепин, певец Ильдар Абдразаков, директор Музея истории российской литературы им. Даля Дмитрий Бак, ректор Щепкинского училища Борис Любимов, гендиректор киностудии им. Горького Юлиана Слащева, худрук и директор МХТ им. Чехова Константин Хабенский, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, гендиректор ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова" Леонид Верещагин, гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, гендиректор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров, гендиректор национального музея музыки Михаил Брызгалов, гендиректор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и другие.