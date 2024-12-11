Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:55

Ильдар Абдразаков назначен руководителем Севастопольского театра оперы и балета

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Министр культуры Ольга Любимова сообщила о назначении руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова.

Она напомнила, что Абдразаков - лауреат Государственной премии России, солист Большого театра и Мариинского театра, лауреат российских и международных премий в области культуры и искусства.

"Желаю от всей души успехов и вдохновения для решения новых творческих задач", - добавила министр.

Ольга Любимова Севастополь Ильдар Абдразаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гергиев впервые продирижирует балетом "Щелкунчик" в Большом театре 31 декабря

Гергиев впервые продирижирует балетом "Щелкунчик" в Большом театре 31 декабря

Прокат фильма "Дева Мария: Мать Христа" в РФ перенесен

Посетители концертов Тейлор Свифт в Северной Америке потратили свыше $6,5 млрд

Посетители концертов Тейлор Свифт в Северной Америке потратили свыше $6,5 млрд

За этюд Репина к картине "Садко в подводном царстве" рассчитывают выручить на торгах 60 млн руб.

"Дюна: Часть вторая" и "Субстанция" номинированы на премию "Золотой глобус"

"Дюна: Часть вторая" и "Субстанция" номинированы на премию "Золотой глобус"

Актер Юрий Борисов стал номинантом на премию "Золотой глобус"

Актер Юрий Борисов стал номинантом на премию "Золотой глобус"

Проект реставрации арки Пальмиры поставили "на паузу" из-за обострения в Сирии

Победителями "Большой книги" стали Варламов, Шемякин и Прилепин

Победителями "Большой книги" стали Варламов, Шемякин и Прилепин

Из "Золотой Маски" исключили частные номинации

Из "Золотой Маски" исключили частные номинации

Фестиваль российского кино пройдет во Франции

Фестиваль российского кино пройдет во Франции
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии85 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов173 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5535 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });