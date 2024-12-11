Ильдар Абдразаков назначен руководителем Севастопольского театра оперы и балета

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Министр культуры Ольга Любимова сообщила о назначении руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова.

Она напомнила, что Абдразаков - лауреат Государственной премии России, солист Большого театра и Мариинского театра, лауреат российских и международных премий в области культуры и искусства.

"Желаю от всей души успехов и вдохновения для решения новых творческих задач", - добавила министр.