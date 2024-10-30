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Выставка "Передвижники" открылась в новом корпусе "Третьяковки"

Выставка "Передвижники" открылась в новом корпусе "Третьяковки"
Посетители изучают картину Василия Перова "Портрет Ф.М. Достоевского" на открытии выставки "Передвижники"
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Выставка "Передвижники", ставшая первым за последние 50 лет масштабным проектом, посвященным наследию творчества этих мастеров, открылась в залах нового корпуса Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной и продлится до 6 апреля будущего года.

"Государственная Третьяковская галерея представляет центральный выставочный проект 2024 года, посвященный творческой деятельности художников – членов и экспонентов Товарищества передвижных художественных выставок, которых мы сегодня называем передвижниками",- говорится в сообщении на сайте галереи.

На выставке представлены работы ведущих мастеров второй половины XIX века, которые составили ядро Товарищества, – Василия Перова, Ивана Крамского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Архипа Куинджи, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Василия Поленова, Исаака Левитана, Виктора Васнецова, Иллариона Прянишникова и других.

В экспозицию вошли более 150 работ из коллекций Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного музея А.С. Пушкина и других музеев.

В Третьяковке отмечают, что выбор проекта для открытия новых пространств галереи на Кадашевской набережной неслучаен.

"Творческий подъем передвижников в 1870-1890-е годы счастливо совпал с периодом зрелости коллекции Павла Михайловича Третьякова. Их произведения стали стержнем собрания основателя Третьяковской галереи. Представляя посетителям новые музейные пространства, галерея вспоминает о своих истоках", - сказано в сообщении.

В состав выставки вошли как известнейшие произведения русского искусства, так и малознакомые картины передвижников.

"Собранные вместе, эти работы раскроют круг проблем, волновавших художников и общество, обозначат особенности их творческого метода и наметят пройденный путь в искусстве последней трети XIX – начала XX века. Критические высказывания современников расскажут о сложностях восприятия, а хроника деятельности Товарищества и архивные документы воссоздадут историю в фактах и покажут многогранность деятельности Товарищества как независимого просветительского объединения художников",- пообещали в Третьяковке.

Выставка станет первым за последние 50 лет масштабным проектом, посвященным наследию передвижников, отмечается в сообщении.

Генеральным спонсором выставки стал банк ВТБ.

Третьяковская галерея
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