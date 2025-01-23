Филиал Третьяковской галереи планируют открыть весной в Калининграде

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Филиал Государственной Третьяковской галереи в Калининграде планируют открыть весной этого года, к открытию подготовлена выставка "Пять веков искусства", сообщила генеральный директор галереи Елена Проничева.

"Мы очень ждём открытия нашего филиала в Калининграде, все очень много о нем слышали. Очень надеемся, что в этом году мы оправдаем все надежды, все поставленные сроки и сможем открыть этот проект весной 2025 года", - сказала Проничева на пресс-конференции в четверг.

Для филиала уже подготовлен первый выставочный проект "Пять веков искусства" и образовательно-просветительская программа.