Скончалась актриса Светлана Светличная

Светлана Светличная Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов РФ.

"Прекрасной Светочки Светличной нет больше на нашей земле. Мы очень-очень скорбим", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в Союзе кинематографистов, Светличная скончалась утром в субботу.

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, дата прощания и похорон будет определена позднее.

В гильдии актеров Союза кинематографистов отметили, что "Светлана была и останется в памяти как настоящая звезда".

Светличная родилась 15 мая 1940 года. Окончила ВГИК и в 1963 году, после окончания института стала актрисой Театра-студии киноактера. В 1959 году дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная".

Среди самых запоминающихся работ Светличной - роли в фильмах "Бриллиантовая рука", "Стряпуха", где она исполнила главную роль, "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны" и другие картины.