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Прощание со Светличной пройдет 20 ноября в Доме кино

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной, скончавшейся в субботу на 85-м году жизни, пройдет в Белом зале Дома кино в 11.00.

"Похороны на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении Союза кинематографистов РФ.

Актриса родилась 15 мая 1940 года. Окончила ВГИК и в 1963 году, после окончания института стала актрисой Театра-студии киноактёра. В 1959 году дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная".

Среди самых запоминающихся работ Светличной - роли в фильмах "Бриллиантовая рука", "Стряпуха", где она исполнила главную роль, "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны" и другие картины.

Светлана Светличная
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