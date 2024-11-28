Поиск

Большой театр покажет "Щелкунчика" в кинотеатрах 30 и 31 декабря в прямом эфире

Большой театр покажет "Щелкунчика" в кинотеатрах 30 и 31 декабря в прямом эфире
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Прямые трансляции балета "Щелкунчик" Петра Ильича Чайковского Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России пройдут 30 и 31 декабря в более чем 100 кинотеатрах страны, а также на официальной странице театра в соцсетях, сообщила пресс-служба ГАБТ.

"30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00 балет "Щелкунчик" П.И. Чайковского в постановке Юрия Григоровича можно будет увидеть не только на Исторической сцене Большого театра, но и в прямом эфире в кинотеатрах страны. Трансляции пройдут в более чем 100 кинотеатрах, в том числе в крупнейшем кинозале России в киноцентре "Октябрь" федеральной сети "КАРО", - говорится в сообщении.

В список городов, в кинотеатрах которых пройдет трансляция, вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск и другие. Кроме того, 31 декабря в 20:00 балет будет показан в официальном сообществе Большого театра во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что Большой театр со 2 декабря запустит продажу билетов на балет "Щелкунчик" Чайковского, билеты будут доступны только на сайте театра, а в кассах продаваться не будут. Также в театре уточнили, что в связи с колоссальной популярностью балета "Щелкунчик", в нынешнем году Большой театр предлагает зрителям новый способ приобретения билетов на этот балет. Часть билетов будет доступна к приобретению на аукционе. В аукционе смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Часть собранных средств будет направлена на поддержку артистов Большого театра.

Балет "Щелкунчик" - главная новогодняя постановка в Большом театре. Либретто Юрия Григоровича по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана (с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа). Премьера состоялась на исторической сцене в 1966 году.

В прошлые годы билеты на спектакль продавались в кассах театра, что приводило к образованию многочасовых очередей.

Большой театр Москва ГАБТ Щелкунчик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Пушкинском музее покажут неизвестные предметы из коллекции Щукина

В кассах Большого театра не будут продавать билеты на "Щелкунчика"

В кассах Большого театра не будут продавать билеты на "Щелкунчика"

Картина Магритта "Империя света" продана на аукционе за рекордные $121,2 млн

Картина Магритта "Империя света" продана на аукционе за рекордные $121,2 млн

Бизнесу пообещали льготные кредиты на восстановление памятников культуры

Умершие знаменитости

Умер бывший вокалист группы "На-На" Владимир Левкин

Умер бывший вокалист группы "На-На" Владимир Левкин
Умершие знаменитости

Скончалась актриса Светлана Светличная

Скончалась актриса Светлана Светличная

Работы Врубеля, Руссо и Айвазовского выставят на аукционе в Москве

Фильм о Дональде Трампе не получил прокатное удостоверение в России

Фильм о Дональде Трампе не получил прокатное удостоверение в России

Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой

Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой

Выставка "Передвижники" открылась в новом корпусе "Третьяковки"

Выставка "Передвижники" открылась в новом корпусе "Третьяковки"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });