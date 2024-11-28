Большой театр покажет "Щелкунчика" в кинотеатрах 30 и 31 декабря в прямом эфире

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Прямые трансляции балета "Щелкунчик" Петра Ильича Чайковского Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России пройдут 30 и 31 декабря в более чем 100 кинотеатрах страны, а также на официальной странице театра в соцсетях, сообщила пресс-служба ГАБТ.

"30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00 балет "Щелкунчик" П.И. Чайковского в постановке Юрия Григоровича можно будет увидеть не только на Исторической сцене Большого театра, но и в прямом эфире в кинотеатрах страны. Трансляции пройдут в более чем 100 кинотеатрах, в том числе в крупнейшем кинозале России в киноцентре "Октябрь" федеральной сети "КАРО", - говорится в сообщении.

В список городов, в кинотеатрах которых пройдет трансляция, вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск и другие. Кроме того, 31 декабря в 20:00 балет будет показан в официальном сообществе Большого театра во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что Большой театр со 2 декабря запустит продажу билетов на балет "Щелкунчик" Чайковского, билеты будут доступны только на сайте театра, а в кассах продаваться не будут. Также в театре уточнили, что в связи с колоссальной популярностью балета "Щелкунчик", в нынешнем году Большой театр предлагает зрителям новый способ приобретения билетов на этот балет. Часть билетов будет доступна к приобретению на аукционе. В аукционе смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Часть собранных средств будет направлена на поддержку артистов Большого театра.

Балет "Щелкунчик" - главная новогодняя постановка в Большом театре. Либретто Юрия Григоровича по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана (с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа). Премьера состоялась на исторической сцене в 1966 году.

В прошлые годы билеты на спектакль продавались в кассах театра, что приводило к образованию многочасовых очередей.