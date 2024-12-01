Большой театр напомнил желающим купить билет на "Щелкунчика" о создании личного кабинет

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Продажа билетов на балет "Щелкунчик" Большого театра (ГАБТ) стартует с 2 декабря, для того, чтобы приобрести билет необходимо заблаговременно создать на сайте театра личный кабинет, напомнили в ГАБТ. Соответствующее сообщение размещено в телеграм-канале театра.

В качестве логина пользователю нужно указать адрес своей электронной почты, строго соблюдая регистр при внесении данных, пароль должен содержать строчные и заглавные латинские буквы, цифры и спецсимволы. Минимальная длина пароля - 14 символов.

"Билеты будут доступны для приобретения только на bolshoi.ru, минимальная стоимость билета в "полной категории" составит 5000 рублей", - добавили в театре.

В свою очередь в пресс-службе ГАБТ уточнили, что стоимость билета по программам "Пушкинская карта", "Места низкой ценовой категории", "60 плюс" составят 5 000 рублей. Стоимость билета по программе "Молодежный (14 – 22)" — 1 250 рублей.

Билеты по "специальной программе" будут выданы в продажу одновременно с билетами "полной категории" - 2 декабря в 10:00. Продажа билетов на этот спектакль по программе "Пушкинская карта" будет объявлена отдельно.

Ранее сообщалось, что Большой театр со 2 декабря запустит продажу билетов на балет "Щелкунчик" Чайковского, билеты будут доступны только на сайте театра, а в кассах продаваться не будут. Также в театре уточнили, что в связи с колоссальной популярностью балета "Щелкунчик", в нынешнем году Большой театр предлагает зрителям новый способ приобретения билетов на этот балет. Часть билетов будет доступна к приобретению на аукционе. В аукционе смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Часть собранных средств будет направлена на поддержку артистов Большого театра.

В прошлые годы билеты на спектакль продавались в кассах театра, что приводило к образованию многочасовых очередей.