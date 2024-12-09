Матвиенко предложила смягчить правила охраны памятников культуры

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Слишком строгие правила охраны объектов культурного наследия мешают оперативно проводить их ремонт и в итоге ведут к их разрушению, уже утрачено порядка трех тысяч памятников, заявила на парламентских слушаниях спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Гайки закрутили так, что любое действие в отношении памятников истории и культуры - забить гвоздь, поменять лампочку и так далее - стало требовать длительной, дорогостоящей экспертизы, долгих согласований и привлечения специализированных строительных организаций", - сказала она.

По ее словам, действующее законодательство в сфере объектов культурного наследия корнями уходит в "лихие" девяностые годы.

"Тогда время было трудное, из-за общей непростой ситуации в стране возникла угроза разрушения десятков тысяч объектов культурного наследия. И было принято, по сути, самое простое, в чем-то радикальное решение - максимально огородить такие объекты строгими правилами и запретами", - сказала она.

Как считает Матвиенко, если для уникальных историко-культурных комплексов это было оправданно, то для многих объектов в регионах такая "заморозка" стала смертным приговором.

"Профильный комитет Совета Федерации провел тщательный анализ и обнаружил более трех тысяч физически утраченных объектов по всей стране. Мне кажется, эти цифры говорят красноречивее любых слов. Кроме того, из-за столь строгих правил практически каждый восьмой объект, включенный в реестр культурного наследия, долгие годы не ремонтировался, не поддерживался и сегодня находится в неудовлетворительном состоянии", - сказала спикер.

Она сослалась на слова директора Государственного музея-заповедника "Царское Село" Ольги Таратыновой. "Она привела пример из жизни - прогнили трубы, которые были проложены еще после войны. И чтобы их поменять, нужно провести экспертизу, стоимость которой сравнима со стоимостью самих работ. Это несколько сот тысяч рублей. Ну зачем там экспертиза? Трубы идут по той же трассе, на том же месте - просто вместо старых ржавых кладут новые современные. И таких примеров сотни", - отметила Матвиенко.

По ее словам, все это говорит о том, что существующая система не позволяет в полной мере обеспечить сохранность и использование объектов культурного наследия. Чтобы сделать ее более эффективной, гибкой и удобной для регионов, Совет Федерации вместе с экспертным сообществом и профильными ведомствами ведет активную законотворческую деятельность, добавила спикер.

"Мне очень близка мысль о том, что традиция - это не поклонение пеплу, а передача огня. И нужно сделать все, чтобы этот огонь не погас, а наоборот, горел всё ярче, освещая наш путь. В этом заключается главный смысл нашей с вами работы - сохранить объекты культурного наследия для будущих поколений и при этом дать им новую жизнь", - сказала Матвиенко.