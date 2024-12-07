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Проект реставрации арки Пальмиры поставили "на паузу" из-за обострения в Сирии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Петербургские специалисты приостановили проект восстановления Триумфальной арки Пальмиры в Сирии, сообщил журналистам генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в субботу.

"Есть компьютерные модели, начались работы по подготовке площадки для реставрации Триумфальной арки, (...) недавно обсуждали вещи, связанные с финансированием. (...) Но сейчас ситуация в Сирии такая, что (...) как раз подвергся бомбардировке район Пальмиры. Так что пока пауза. Но готовность номер один. Уже сделано громадное дело: проект (реставрации - ИФ) современнейший, (...) сам по себе событие", - сказал он.

Пиотровский также выразил обеспокоенность о судьбе других древних памятников на территории Сирии.

"Сейчас возникает опасность для других памятников Сирии - не только языческих, но еще и христианских. Экспедиция Института материальной культуры много зафиксировала христианских памятников, Сирия - колыбель христианства", - отметил гендиректор Эрмитажа.

В августе директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) Наталья Соловьева сообщила, что петербургские археологи планируют приступить к реставрации Триумфальной арки Пальмиры в ноябре - декабре текущего года.

Триумфальная арка Пальмиры

Триумфальная арка датирована III веком нашей эры, является символом Сирии, это самое известное архитектурное сооружение древней Пальмиры. Была разрушена в мае 2015 года боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

После взрыва от арки остались лишь крайние пилоны боковых пролетов. Рухнул главный свод, был полностью разрушен центральный пролет. Каменные блоки получили серьезные повреждения, некоторые элементы утрачены безвозвратно.

Освобожденная Пальмира

В августе 2020 года Институт истории материальной культуры РАН передал в дар департаменту музеев и древностей Сирии (DGAM) доработанную 3D-модель современного состояния Пальмиры.

В конце 2021 года в Сирии работала экспедиция, в составе которой были археологи, реставраторы, геологи, конструкторы, они составили план предстоящих работ. Ученым пришлось создать индивидуальный проект реставрации памятника, который включает обследование всех камней арки - около тысячи блоков.

В проект входят акустические и геофизические исследования. Для реставрации памятника планируется сначала полностью его разобрать.

ИИМК РАН уже несколько лет занимается восстановлением разрушенных сирийских памятников. Первым и крупным опытом стало создание 3D-модели всей территории древней Пальмиры и создание геоинформационной системы - ГИС "Пальмира". В ней содержится вся историческая информация об этом выдающемся памятнике мировой культуры вплоть до разрушений, которым он подвергся.

Сокровища древней Пальмиры

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Пальмира, расположенная в оазисе Сирийской пустыни, была одним из богатейших городов поздней античностиОсновная масса ее культурных ценностей принадлежит к I-II векам нашей эры, когда Сирия была частью Римской империиВ настоящее время на месте Пальмиры расположена деревня и развалины величественных сооружений, принадлежащих к числу лучших образцов древнеримской архитектуры и признанных ЮНЕСКО памятником Всемирного наследияРазвалины тянутся с юго-востока на северо-запад непрерывным рядом на протяжении приблизительно трех километров и состоят из остатков сооружений, относящихся к разным эпохамС 2012 года из-за непрекращающихся военных действий на территории Сирии несколько сотен памятников были эвакуированы из Пальмиры, однако не все они транспортабельныМировая общественность опасается, что древние памятники Пальмиры постигнет такая же участь, что и ряд других архитектурных объектов, которые были разрушены боевиками ИГ на территории соседнего Ирака
Пальмира, расположенная в оазисе Сирийской пустыни, была одним из богатейших городов поздней античности
Сирия Триумфальная арка Пальмира Эрмитаж Михаил Пиотровский
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