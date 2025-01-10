Специалисты Роскомнадзора отразили более 500 DDoS-атак за декабрь

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора в декабре прошлого года отразили более 500 DDoS-атак на защищаемые ресурсы.

"В период с 1 по 31 декабря 2024 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отразили 535 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора, топливно-энергетического комплекса и операторов связи", - говорится в сообщении на сайте центра.

По данным ЦМУ, максимальная зафиксированная DDoS-атака за указанный период достигла мощности 363,1 Гбит/с и до 38,47 млн пакетов в секунду (п/с). Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 108 часов 24 минуты.

Специалисты ЦМУ выявили и устранили 710 нарушений маршрутизации трафика со стороны 195 организаций, заблокировали 3 943 фишинговых ресурса и 16 ресурсов, на которых распространялось вредоносное ПО.