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Специалисты РКН в 2024 году отразили почти 11 тыс. DDoS-атак на российские ресурсы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) в 2024 году отразил почти 11 тыс. DDoS-атак на различные организации страны, а также заблокировал 30 тыс. фишинговых сайтов, что в семь раз больше, чем годом ранее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В 2024 году специалисты ЦМУ отразили более 10,9 тыс. DDoS-атак, направленных на различные организации страны. Среди них наиболее мощная была зафиксирована на ресурсы провайдера хостинга: ее мощность достигла 2,38 Тбит/с, скорость до 210 млн пакетов в секунду. Самая длительная атака продолжалась 108 часов 24 минуты и была направлена на ресурсы оператора связи", - сообщила пресс-служба РКН на запрос агентства.

Кроме того, специалисты ЦМУ ССОП заблокировали в 2024 году 30 тыс. фишинговых ресурсов - в семь раз больше по сравнению с 2023 годом, сообщила пресс-служба.

"Специалисты ЦМУ заблокировали 217 ресурсов, распространяющих вредоносное ПО в 2024 году - в 4,5 раз больше по сравнению с 2023 годом", - добавили в РКН.

За тот же период было специалисты ЦМУ выявили, а операторы связи устранили 8,3 тыс. нарушений маршрутизации трафика.

Пресс-служба РКН сообщила, что на сегодняшний день ЦМУ защищает более 6 тыс. ресурсов, принадлежащих 869 организациям, среди которых - крупные государственные и частные структуры, телекоммуникационные компании, СМИ, банки, операторов связи и критической информационной инфраструктуры. Количество организаций, подключенных к системе продолжает расти, отмечает ведомство.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

Говоря о системах, которые используются для защиты организаций, пресс-служба РКН заявила, что "ЦМУ создал масштабные системы национального уровня, которые сегодня успешно работают и доказывают свою эффективность".

Это Автоматизированная система обеспечения безопасности российского сегмента сети "Интернет" (АСБИ) (фильтрует трафик на сетях операторов через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) - ИФ), Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА), Система мониторинга функционирования сетей связи и маршрутизации в сети "Интернет".

Также создана база данных ГеоIP, содержащая доверенные данные о местоположении использования IP-адресов, и система "Сканер безопасности", обеспечивающая предупреждение угроз компьютерных атак путем опережающего выявления уязвимостей информационной безопасности рунета, а также замещающая инфраструктура для исключения влияния последствий аварий зарубежных критических элементов сети "Интернет" на ее российский сегмент (Реестр адресно-номерных ресурсов и Национальная система доменных имен), сказано в сообщении.

"Кроме того, ЦМУ обеспечивает противодействие угрозам в телефонных сетях. Для этого специалисты разработали систему для выявления и предотвращения звонков с подменных номеров ("Антифрод") и систему контроля состояния идентификационных модулей (КСИМ), с помощью которой проверяют сведения об абонентах с учетом данных МВД, ФНС и ЕСИА", - добавили в РКН.

"Специалисты ЦМУ постоянно развивают системы и расширяют их функциональные возможности", - подчеркивает пресс-служба ведомства.

Роскомнадзор ФНС
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