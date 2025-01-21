РКН не получал уведомления от "Ростелекома" об утечке персональных данных

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) не получал уведомления об утечке персональных данных от компании "Ростелеком", заявила "Интерфаксу" пресс-служба ведомства.

"Согласно закону №152-ФЗ оператор, допустивший утечку персональных данных, обязан в течение 24 часов уведомить об этом Роскомнадзор. По состоянию на 15.30 21 января 2025 года уведомление о данной утечке персональных данных не поступало" - сообщила пресс-служба в ответ на запрос агентства.

Ранее во вторник в телеграм-канале "Утечки информации" компании по обнаружению утечек данных и мониторинга даркнета DLBI сообщили, что хакеры получили доступ к данным "Ростелекома" из баз сайтов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. По утверждению хакеров, у них имеется доступ к 154 тыс. уникальных адресов электронной почты и 101 тыс. уникальных номеров телефонов.

Пресс-служба ПАО "Ростелеком" заявляет, что утечка данных могла произойти из инфраструктуры подрядчика, при этом утечки особо чувствительных персональных данных не было.

В "Ростелекоме" также подчеркнули, что указанные хакерами интернет-ресурсы, откуда якобы произошла утечка, не предназначены для обслуживания клиентов - физических лиц. "На этих ресурсах не хранятся и не обрабатываются персональные данные частных клиентов", - подчеркнули в компании.