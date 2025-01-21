Минцифры подтвердило, что не было утечки чувствительных данных абонентов "Ростелекома"

Атака не затронула "Госуслуги", заявили в ведомстве

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Хакерская атака была совершена 21 января на инфраструктуру подрядчика ПАО "Ростелеком", она не затронула портал госуслуг и не повлекла утечки чувствительных персональных данных абонентов оператора, сообщило Минцифры.

Ранее во вторник телеграм-канал "Утечки информации" сообщил, что хакеры получили доступ к данным "Ростелекома" из баз сайтов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. По утверждению хакеров, в дампах содержится 154 тысячи уникальных адресов электронной почты и 101 тысяча уникальных номеров телефонов.

"Сегодня на инфраструктуру подрядчика Ростелекома была совершена хакерская атака. Она никак не затронула "Госуслуги". Все данные портала находятся под надежной защитой", - заверило Минцифры.

"Чувствительные данные абонентов "Ростелекома" не утекли. Чувствительные персональные данные частных клиентов компании-подрядчика также не утекли. Упомянутые в анонимных сообщениях интернет-ресурсы не предназначены для обслуживания клиентов - физических лиц. На них не хранятся и не обрабатываются персданные", - добавили в ведомстве.

Для защиты систем "Ростелекома" используется эшелонированный подход - несколько дополняющих друг друга мер безопасности. При этом за системы подрядчика ИБ-специалисты "Ростелекома" не отвечали.

"Сейчас мы совместно с "Ростелекомом" уже работаем над усилением защиты этой части инфраструктуры. Находимся с коллегами на связи. Все необходимые меры приняты, проводится подробное расследование", - заявило Минцифры.

"В ответ на анонимные посты об утечке данных, приписываемой интернет-ресурсам "Ростелекома", компания сообщает, что ранее фиксировала инциденты информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживавших данные ресурсы. Наиболее вероятно, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика", - прокомментировали ранее в "Ростелекоме".