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Минцифры РФ разработало правила маркировки звонков от организаций и ИП

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, устанавливающего правила маркировки звонков от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ИП) абонентам мобильной связи. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно проекту, оператор связи, с сети которого совершает вызов юрлицо или ИП, должен передавать на пользовательское устройство абонента, которому поступает звонок, следующую информацию: полное или сокращенное наименование юрлица либо ИП или товарный знак (при наличии); категорию телефонных вызовов; дополнительную информацию, относящуюся к деятельности организации.

Информация об организации будет передаваться на пользовательское устройство в текстовом формате и не превышать 32 символов.

Организации или ИП должны будут заключить с оператором связи договор об отображении информации на пользовательском оборудовании. В договоре юрлицо или ИП должны указать свой ИНН, полное и сокращенное наименование; свидетельство о регистрации товарного знака (при наличии); вид деятельности согласно ОКВЭД; перечень абонентских номеров, с которых будут осуществляться телефонные вызовы; информацию о категории таких телефонных вызовов.

Организация или оператор, с сети которого инициируется вызов, должны будут предоставить одному из операторов, на сети которого будут поступать звонки, информацию об организации с указанием перечня номеров, с которых будут осуществляться телефонные вызовы. Оператор, получивший указанную информацию, предоставит ее остальным операторам .

Маркировка звонков, поступающих от юрлиц или ИП, предусмотрена законом по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, "реализация проектируемого регулирования сократит риски так называемого "телефонного мошенничества", поскольку будет способствовать достоверному информированию абонентов (пользователей) об инициаторе вызова".

Минцифры РФ
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