Введение маркировки звонков от юрлиц потребует значительных затрат от операторов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Введение с 1 сентября обязательной маркировки звонков от юрлиц и ИП потребует от телеком-операторов дополнительных затрат на развитие и поддержку инфраструктуры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службах операторов.

Маркировка звонков, поступающих от юрлиц или ИП, предусмотрена законом по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Правительство утвердило постановление, согласно которому с 1 сентября все операторы связи, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов.

Для абонентов эта услуга будет бесплатной, а организации должны будут платить операторам за маркировку звонков от них.

"Мы считаем оправданным договорной характер маркировки, поскольку инициатива потребовала финансирования на развитие инфраструктуры и поддержание баз в актуальном состоянии", - сказали в пресс-службе Т2.

В "Вымпелкоме" заявили, что затраты операторов связи на внедрение обязательной маркировки "действительно значительны". В компании напомнили, что, по оценкам Минцифры, затраты составят более 11 млрд рублей за 6 лет на развитие и поддержку инфраструктуры.

В "Вымпелкоме" уточнили, что эти расходы включают: обновление сетевого оборудования для обеспечения передачи и верификации данных в режиме реального времени; реализацию мер в сфере кибербезопасности (развитие систем защиты от попыток подделки маркировки, обеспечения надежности этих систем); затраты на администрирование процессов (требуется поддержка заключения договоров, проверки данных бизнеса и технической поддержки).

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что расходы операторов должны компенсироваться бизнесом - аналогично тому, как оплачивается маркировка товаров.

"Это справедливо, так как именно бизнес является инициатором звонков", - отметили в "Вымпелкоме".

Операторы и прежде предлагали бизнесу сервисы по маркировке звонков, но ранее это не было обязательным.

Операторы заявили о готовности к внедрению обязательной маркировки.

Однако, как отметили в "Вымпелкоме", остаются некоторые вызовы.

"Несмотря на готовность инфраструктуры, требуется обеспечить совместимость всех операторов связи и корректное отображение информации на устройствах абонентов, включая устаревшие модели", - сказали в компании.

Кроме того, потребуется улучшать уже реализованную операторами координацию с бизнесом: организациям и ИП необходимо время для предоставления данных (ИНН, перечень номеров, категории вызовов) и заключения договоров. "Мы уделяем этому аспекту пристальное внимание, чтобы обеспечить маркировку вызовов только от действительных владельцев нумерации. Также мы активно работаем над упрощением этого процесса через личные кабинеты и автоматизированные системы", - подчеркнули в "Вымпелкоме".

Источник допдоходов

Переход от добровольной к обязательной маркировке создаст новый источник доходов для операторов за счет взимания платы с организаций за маркировку поступающих от них звонков.

Однако в "Вымпелкоме" оценивают его "как умеренный, а не существенный".

"Поскольку маркировка станет обязательной для всех юрлиц и ИП, объемы вырастут, но стоимость услуги будет регулироваться рынком. Доходы от реализации услуги по маркировке звонков, в первую очередь, будут направлены на покрытие расходов (техническое обновление, администрирование), а не на прибыль", - объясняют в "Вымпелкоме".

Там добавили, что для операторов важнее не прямые доходы, а снижение нагрузки на сети из-за спама и мошенничества, а также повышение доверия абонентов к услугам связи.

"Таким образом, хотя дополнительный доход будет, его не стоит считать существенным в структуре выручки операторов. Основная цель маркировки - безопасность абонентов, а не коммерческая выгода", - заключили в "Вымпелкоме".

Борьба с мошенниками

Как заявили в "Мегафоне", маркировка вызовов станет еще одним инструментом в борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. "Абоненты сразу будут видеть на экране реальное название компании, потому что маркировка проходит обязательную верификацию у оператора связи", - сказали в "Мегафоне".

В Т2 заявили, что заинтересованы в создании прозрачной и безопасной коммуникации с клиентами, особенно на фоне телефонного мошенничества, которое заставляет многих абонентов игнорировать звонки с незнакомых номеров

"Корпоративные клиенты все чаще обращаются за маркировкой, понимая, что указание поставщика товара или услуги воспринимается пользователями лучше, чем "безымянный" звонок. Условия партнерства прорабатываются с каждым заказчиком индивидуально", - сказали в Т2.