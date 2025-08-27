Поиск

РКН потребовал от Flickr незамедлительно удалить запрещенный контент

РКН потребовал от Flickr незамедлительно удалить запрещенный контент
Фото: Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщил, что уведомил сервис для размещения фото и видео Flickr о необходимости удалить нарушающие законодательство РФ материалы, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба ведомства.

"Роскомнадзор направил уведомление администрации фото- и видеохостинга Flickr о необходимости незамедлительного удаления материалов, нарушающих российское законодательство. В настоящее время в Единый реестр запрещенной информации внесено восемь страниц ресурса flickr.com на основании решений судов и уполномоченных органов", - заявили в пресс-службе РКН.

По информации ведомства, "среди выявленных нарушений: вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность, распространение экстремистских материалов, пропаганда суицида и распространение детской порнографии".

В пресс-службе добавили, что РКН "регулярно направляет уведомления Flickr с 17 февраля 2025 года". "Однако, несмотря на неоднократные обращения, администрация ресурса не предприняла никаких действий по удалению запрещенной информации", - подчеркнули в пресс-службе Роскомнадзора.

Фотохостинг Flickr был запущен в феврале 2004 года компанией Ludicorp из Ванкувера, является популярным сайтом для размещения фото и видео. Сейчас принадлежит американской компании SmugMug.

