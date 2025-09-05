Поиск

В РФ начали предоставлять доступ к популярным сервисам при ограничении интернета

Доступ предоставляется операторами связи в пилотном режиме, заявили в Минцифры

Фото Francis Dean/Corbis via Getty Images

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Операторы связи начали в пилотном режиме предоставлять доступ к востребованным россиянами ресурсам и сервисам в период ограничения интернета в целях безопасности, говорится в сообщении пресс-службы Минцифры РФ.

"Наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты будут доступны гражданам в периоды ограничений работы мобильного интернета по причине безопасности", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

"Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме", - отмечается в сообщении.

7 августа глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил журналистам, что министерство вместе с операторами связи разработало техническую схему доступа пользователей мобильного интернета к массовым сервисам во время действия ограничений по безопасности.

"Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть когда происходит блокировка, по капче (captcha - тест на определение, что пользователь - человек, а не робот - ИФ) пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости", - сказал тогда Шадаев.

По его словам, в "белый список" войдут "все ресурсы, нужные для жизни".

По информации Минцифры, "перечень цифровых платформ сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России".

"Среди них соцсети, маркетплейсы, банки, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Кроме того, доступ будет обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента РФ и правительства РФ. Данный список будет оперативно пополняться", - заявили в Минцифры в пятницу.

"Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета", - отметили в министерстве.

Минцифры РФ Максут Шадаев
